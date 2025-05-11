Зеленский отреагировал на предложение Путина о переговорах
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу российского лидера Владимира Путина о начале прямых переговоров без предварительных условий, передаёт BaigeNews.kz.
В своём заявлении, опубликованном в Telegram, Зеленский отметил, что рассматривает это как положительный сигнал.
"Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надёжное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", – написал Зеленский в Telegram-канале.
Ранее, в ночь на 11 мая, Владимир Путин выступил с предложением начать прямые переговоры с Украиной без каких-либо условий.
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