Зеленский отказался от проведения выборов президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов и других дерзких вещей в тылу, и потребовал прекратить "вбрасывать в общество тематику выборов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал главы РУ.

"Ресурс государства, ресурс бюджета, ресурс нашего внимания и эмоций, ресурс наших усилий – все это нужно для нашей победы. Все мы видим, как люди требуют направить бюджетные ресурсы не на брусчатку и ремонты улиц, а на помощь обороне. Так и надо. Все ресурсы направлять на то, чтобы Украина стала сильнее", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, "сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны".

"И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно – как-то так... легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что ожидает от всех структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно есть перед государством сейчас. Это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников с Верховной радой Украины, и Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

Парламентские выборы должны были пройти на Украине в октябре. Президентские - весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки.