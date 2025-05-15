  • 15 Мая, 20:07
  • BAIGENEWS

Зеленский не поедет в Стамбул на переговоры с представителями России

Состав российской делегации он назвал "бутафорским".

Сегодня, 19:31
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t.me/V_Zelenskiy_official Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский направил на прямые переговоры между представителями России и Украины — первые с весны 2022 года — делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Россию на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

В российскую делегацию, помимо Владимира Мединского, входит замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба российских войск глава ГРУ адмирал Игорь Костюков, замминистр обороны Александр Фомин и четыре эксперта из Минобороны, МИД, ГРУ и администрации президента.

Зеленский назвал такой состав делегации "бутафорским" и подчеркнул, что его официально не уведомили, кто будет представлять Россию на переговорах.

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