При этом не только состав украинской делегации был озвучен лишь во второй половине дня, но и сам факт их поездки подтверждён только ближе к вечеру.

Источник агентства Reuters в украинских дипломатических кругах пояснил, что Киев рассматривал возможность отправить в Стамбул кого-нибудь "соответствующего уровня".

В итоге украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Такой выбор Зеленский объяснил в частности тем, что Умеров владеет всеми необходимыми для встречи языками: украинским, русским, английским и турецким.

О чем будут говорить делегации

Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что обсуждать с российской стороной представители Киева будут только 30-дневное прекращение огня: как его воплотить в жизнь и как мониторить его соблюдение.

Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом заявил, что прекращение огня будет главным вопросом обсуждения.

Москва тем временем настаивает на том, что главная цель переговоров — "устранение первопричин конфликта". При этом Путин не исключал, что во время переговоров удастся договориться о перемирии.

"Смысл предложенных Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", — так обозначил цели встречи глава российской делегации Владимир Мединский.

Затем он также заявил, что Россия готова "к возможным компромиссам".

Ни Путина, ни Трампа

Изначально провести прямые переговоры в Стамбуле предложил в ночь на 11 мая российский президент Владимир Путин — взамен 30-дневного прекращения огня, на котором настаивали Украина и её европейские союзники.