Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост ради достижения мира в стране. Он подчеркнул, что это возможно в обмен на вступление Украины в НАТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Unian.

На пресс-конференции Зеленскому задали вопрос о давлении со стороны США и России в отношении проведения президентских выборов.

"Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов", — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о готовности оставить пост президента ради мира.

Он также отметил, что его главная цель — обеспечение безопасности Украины на долгие годы. Он добавил, что вступление в НАТО является "самым дешевым вариантом" для достижения этой цели, и что данный вопрос будет обсуждаться с международными партнёрами, включая европейские страны, США и Россию.

Зеленский подчеркнул, что в переговорах о безопасности должны участвовать европейские партнёры Украины, поскольку Украина является частью Европы. Он также отметил, что США, которые оказали значительную помощь Украине, и Россия должны быть вовлечены в этот процесс.

"Сегодня, независимо от того, поддерживает кто-то этот вопрос или нет, он будет на столе гарантий безопасности и переговоров," — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что он согласен с Дональдом Трампом в том, что войну необходимо завершить как можно скорее. Трамп ранее выразил поддержку проведению выборов в Украине, отметив, что поддержка Зеленского среди украинцев снизилась до 4%.

"Если садиться за стол переговоров, то здесь уже украинский народ решит, что уже давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что нужны выборы, это объективная ситуация," — заявил американский президент.

Зеленский отметил, что мир через силу означает в первую очередь направить свои силы в сторону России. "Это и есть содержание выражения 'мир через силу'," — подчеркнул президент Украины.