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Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане

Сегодня, 09:10
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: pixabay.com

Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане - пост занял Виктор Майко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт президента Украины.

"Назначить Виктора Майко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе Зеленского.

Виктор Майко с марта 2005 года по май 2010 года занимал должность посла Украины в Туркменистане, а с мая 2006-го по май 2010-го был послом Украины в Афганистане по совместительству.

С апреля 2010 по март 2014 года занимал должность заместителя Министра иностранных дел Украины.

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