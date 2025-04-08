Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане - пост занял Виктор Майко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт президента Украины.

"Назначить Виктора Майко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе Зеленского.

Виктор Майко с марта 2005 года по май 2010 года занимал должность посла Украины в Туркменистане, а с мая 2006-го по май 2010-го был послом Украины в Афганистане по совместительству.

С апреля 2010 по март 2014 года занимал должность заместителя Министра иностранных дел Украины.