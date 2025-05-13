"Мы договорились с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции, в Анкаре. Она будет в четверг, 15-го числа. Мы будем ждать встречи с Путиным. Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, то я передал президенту Эрдогану, что мы вместе с ним полетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась", — рассказал Зеленский.