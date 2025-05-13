  • 13 Мая, 21:55
  • BAIGENEWS

Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле

В России пока не сообщают, кто поедет на переговоры.

Сегодня, 20:54
АВТОР
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t.me/V_Zelenskiy_official Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-сконференции заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Анкаре или Стамбуле в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

"Мы договорились с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции, в Анкаре. Она будет в четверг, 15-го числа. Мы будем ждать встречи с Путиным. Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, то я передал президенту Эрдогану, что мы вместе с ним полетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что ждёт от Путина согласия на встречу.

"Тогда на уровне лидеров мы сделаем всё, чтобы договориться о прекращении огня. Только он может принять такое решение", — сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что вместе с Эрдоганом предложил присоединиться к встрече и Трампу. По его словам, это был бы дополнительный стимул для того, чтобы прилетел Путин.

CNN со ссылкой на свои источники в администрации США сообщает, что спецпредставители Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф планируют присутствовать на возможных переговорах России и Украины в Турции, но выступят в качестве наблюдателей.

При этом вопрос о поездке президента США остаётся открытым. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, это зависит от того, будет ли присутствовать на переговорах Владимир Путин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не назвал состав делегации, которая поедет от Москвы на переговоры.

"Как только президент посчитает это нужным, мы объявим", — сказал Песков на брифинге.

Он ограничился заявлением о том, что российская сторона "продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг".

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