  • 28 Февраля, 23:43
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Зеленский досрочно покидает Белый дом - СМИ

Сегодня, 23:33
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t.me/V_Zelenskiy_official Сегодня, 23:33
Сегодня, 23:33
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский покидает Белый дом досрочно, переговоры закончились провалом, передаёт BaigeNews.kz.

Этому предшествовал спор.

На протяжении встречи в Овальном кабинете и в ходе пресс-конференции Трамп неоднократно подчёркивал свою миссию миротворца, сообщает BBC.

"Если бы я не встал между ними [Россией и Украиной], никакого соглашения никогда бы не было", — сказал он.

Он отметил, что Зеленский ненавидит Путина и "другая сторона тоже не питает любви".

"Вы хотите, чтобы я был жёстким, я могу быть более жёстким, чем другой человек, которого вы когда-либо видели, но таким образом вы никогда не заключите сделку", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что будет действовать только в интересах США.

"Я не поддерживаю Путина, я не поддерживаю никого. Я поддерживаю Соединённые Штаты Америки", — заявил президент.

До этого он сказал Зеленскому:

"Ваша страна в большой беде... Но у вас чертовски хорошие шансы выйти из этого нормально благодаря нам. Вы не были одиноки. Мы дали вам через [нашего] глупого президента 350 млрд долларов. Мы дали вам военную технику... Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели".

После Трамп и Зеленский поспорили, когда им задали вопрос о гарантиях безопасности.

Трамп сказал, что это наименьшая из проблем и "два процента" того, что нужно сделать.

Зеленский сказал, что прекращение огня не будет работать, поскольку Путин ненавидит Украину. Поэтому прекращение огня не может устроить Украину — ей нужны гарантии безопасности.

Несколько минут назад президент США Дональд Трамп опубликовал заявление в Truth Social, которое можно понять, как констатацию срыва переговоров.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнём и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира", — написал президент США.

"Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", — заявил Трамп.

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