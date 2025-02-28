Зеленский досрочно покидает Белый дом - СМИ
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Украинские СМИ сообщают, что Зеленский покидает Белый дом досрочно, переговоры закончились провалом, передаёт BaigeNews.kz.
Этому предшествовал спор.
На протяжении встречи в Овальном кабинете и в ходе пресс-конференции Трамп неоднократно подчёркивал свою миссию миротворца, сообщает BBC.
"Если бы я не встал между ними [Россией и Украиной], никакого соглашения никогда бы не было", — сказал он.
Он отметил, что Зеленский ненавидит Путина и "другая сторона тоже не питает любви".
"Вы хотите, чтобы я был жёстким, я могу быть более жёстким, чем другой человек, которого вы когда-либо видели, но таким образом вы никогда не заключите сделку", — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что будет действовать только в интересах США.
"Я не поддерживаю Путина, я не поддерживаю никого. Я поддерживаю Соединённые Штаты Америки", — заявил президент.
До этого он сказал Зеленскому:
"Ваша страна в большой беде... Но у вас чертовски хорошие шансы выйти из этого нормально благодаря нам. Вы не были одиноки. Мы дали вам через [нашего] глупого президента 350 млрд долларов. Мы дали вам военную технику... Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели".
После Трамп и Зеленский поспорили, когда им задали вопрос о гарантиях безопасности.
Трамп сказал, что это наименьшая из проблем и "два процента" того, что нужно сделать.
Зеленский сказал, что прекращение огня не будет работать, поскольку Путин ненавидит Украину. Поэтому прекращение огня не может устроить Украину — ей нужны гарантии безопасности.
Несколько минут назад президент США Дональд Трамп опубликовал заявление в Truth Social, которое можно понять, как констатацию срыва переговоров.
"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнём и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира", — написал президент США.
"Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", — заявил Трамп.
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