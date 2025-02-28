"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнём и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира", — написал президент США.