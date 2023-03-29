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Здравоохранение и спорт поручил развивать президент РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил депутатам и правительтсву, что ключевой составляющей развития человеческого капитала является эффективная система здравоохранения, передает BaigeNews.kz.
"Необходимо улучшить медицинскую инфраструктуру страны. Ее нынешнее состояние вызывает немало нареканий. Государство поэтапно решает эти вопросы. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в селах планируется построить более 600 объектов. Крайне важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Ответственность – на акимах. Наряду с этим принципиальное значение имеет юридическая защищенность медицинских работников. Их социальное положение также не должно оставаться без внимания.Специальный законопроект, призванный решить этот вопрос, обсуждался в Парламенте почти год. Этот документ в основном регламентирует страхование ответственности врачей. При этом конкретные меры по повышению престижа медицинской профессии, предложенные специалистами и депутатами, в основном сведены на нет", - отметил он на совместном заседании палат парламента.
По его словам, важно, чтобы медицинские работники имели гарантированную законом защиту своих прав. Парламентариям следует уделить должное внимание решению данного вопросаю
"Важнейшее значение имеет популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта. Особенно необходимо создать условия для занятий спортом детей. Все это позволит улучшить здоровье населения. Я поднимал этот вопрос в своем Послании. Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры. В стране насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из которых больше половины – на селе. В то же время наблюдается нехватка простых и доступных для граждан спортивных объектов", - считает он.
Но, как отметил Токаев, вместе с тем подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в государственной собственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет. Для развития спортивной инфраструктуры требуется привлечение потенциала местного самоуправления, меценатов и рекламодателей, более активное применение механизмов государственно-частного партнерства.
"Важно, чтобы жители были увлечены и активно участвовали в развитии массового спорта. Государство должно создать для этого все условия. Предприниматели и другие граждане, которые вкладывают свои средства в развитие массового спорта, помогают популяризировать здоровый образ жизни, будут удостаиваться самых высоких государственных наград. Следует отходить от формализма и командно-административного стиля в регулировании отрасли. Все эти подходы должны найти отражение в решениях и программных документах Правительства и акиматов", - резюмировал Глава государства.
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