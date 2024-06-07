Здравоохранение без границ: в области Абай строят медицинские объекты

Причем огромная доля запланированных объектов приходится на сельские районы, где в целом всегда было затруднительно получить медицинскую помощь в полном объеме. Что касается областного центра – Семея, то здесь вскоре появятся настоящие многопрофильные медицинские центры, как детские, так и для взрослых, передаёт BaigeNews.kz.

Медицинское обеспечение, квалифицированные врачи, современное оборудование в больницах – все это важная часть социального развития региона. В области Абай началась реализация масштабных планов по расширению сети объектов здравоохранения, а также строительству современных многопрофильных и узкоспециальных центров.

В Комплексном плане социально-экономического развития области Абай на 2023–2027 годы предусмотрено строительство 5 объектов здравоохранения с общим коечным фондом на 600 койко-мест. Это строительство областной многопрофильной больницы на 400 койко-мест в городе Семей, областной многопрофильной детской больницы на 200 мест с поликлиникой в городе Семей, областного центра крови, строительство двух поликлиник в правобережной и левобережной части города Семей. Это позволит охватить более 90 тысяч человек в год качественной медицинской помощью.

Для модернизации действующих объектов в 2023 году выполнены капитальные ремонты на 8 объектах здравоохранения на сумму 1,5 млрд тенге, а в этом году на капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения предусмотрено 1,2 млрд тенге. Для улучшения материально-технического оснащения объектов здравоохранения в прошлом году приобретено 430 единиц оборудования на сумму 4,8 млрд тенге. В текущем году запланировано приобретение 237 единиц медицинской техники на сумму 2,5 млрд тенге.

“В целях дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения в ближайшее время утвердим Комплексный план и поэтапно будем модернизировать действующие объекты здравоохранения. А также продолжим закуп высокотехнологичного медицинского оборудования”, - сообщил заместитель акима области Абай Адильбек Мусабаев на расширенном заседании по вопросам социально-экономического развития региона.

В рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" в 2023 году завершено строительство административного здания с врачебной амбулаторией в с. Каратума, в августе этого года завершится переходящий проект возведения врачебной амбулатории на 50 посещений с дневным стационаром на 10 коек в с. Урджар Урджарского района, отметил заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

“В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2024 году начато строительство 64 объектов ПМСП общей стоимостью14,0 млрд.тг, а также пристройки реанимационного отделения для районной больницы Аягозского района, строительство и реконструкция незавершенного здания под врачебную амбулаторию в с. Маканчи”, - отметил Димитрий Гариков.

Реализация всех этих проектов позволит сделать медицинскую помощь доступной каждому жителю области Абай – как в городах, так и сельских населенных пунктах.