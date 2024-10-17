Здорового человека содержали в павлодарском психдиспансере
Сегодня, 05:50
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Сегодня, 05:50Сегодня, 05:50
123Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Павлодарской области дееспособное лицо содержали в психоневрологическом центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Выяснилось, что данного пациента поместили в центр в 2008 году по решению суда. После вмешательства прокуратуры были привлечены специалисты, которые отметили положительную динамику состояния здоровья, тогда как сотрудники центра это оставили без внимания.
"По иску прокурора Павлодарского района судом после проведения судебно-психиатрической экспертизы вышеуказанное лицо признано дееспособным и опека психоневрологического центра отменена, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщили в прокуратуре области.
Другие обстоятельства данной истории не разглашаются.
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