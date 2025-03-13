В современном мире цифровизация охватывает все сферы жизни, и медицина не стала исключением. В Казахстане внедрение цифровых технологий особенно важно для сельской местности, где доступ к качественным медицинским услугам остаётся сложной задачей. Новые технологические решения помогают сократить этот разрыв и обеспечивают жителям удалённых районов более эффективное медицинское обслуживание, передаёт BaigeNews.kz.

Телемедицина: врачи становятся ближе

Одним из ключевых направлений цифровизации здравоохранения является телемедицина. Она позволяет сельским жителям консультироваться с врачами из крупных медицинских центров, не покидая свой населённый пункт. С развитием телемедицинских платформ пациенты могут получать консультации узких специалистов, проходить удаленную диагностику без необходимости долгих поездок в областные центры.

Учитывая огромные расстояния в Казахстане - это настоящее спасение.

В стране успешно функционируют государственные и частные телемедицинские проекты, такие как Национальный центр телемедицины, который связывает сельские больницы с лучшими специалистами страны. Благодаря этому пациенты могут оперативно получать консультации кардиологов, эндокринологов, неврологов и других специалистов.

В 2024 году в Северо-Казахстанской области в сотрудничестве с французской компанией C3Medical запустили пилотный проект по телемедицине. В областных взрослых и детских больницах, а также в медучреждениях отдалённых районов установили 16 телемедицинских комплексов "Лимстар".

С начала прошлого года 2024 года благодаря новому оборудованию 1 500 пациентов получили дистанционные консультации. Комплексы позволяют проводить кардиограмму, осмотр горла, уха, аускультацию сердца и легких. Это сделало доступнее специализированную медпомощь для сельских жителей. Сократилось время диагностики, людям не приходится преодолевать дальние расстояния, чтобы получить консультацию, а это были не только временные, но и финансовые затраты.

По данным C3Medical, в день проводят более 40 телеконсультаций. 96 процентов от общего количества пациентов удовлетворены результатами.

Национальные инициативы

На слуху - программа "Саламатты Қазақстан". Она действует с 2010 года. В республике запускают медицинско-социальные поезда в отдалённые районы, жители которых в результате могут пройти бесплатное обследование у профильных специалистов, получить назначения и лечение. Составы перевозят необходимое оборудование, так что помощь пациенту можно оказать на месте.

В 2024 году такой поезд курсировал с мая по декабрь, побывал на 128 станциях в 17 регионах. В Минздраве сообщили, что врачи провели более 236 тысяч осмотров, лабораторные исследования, малые хирургические операции. Выявлено более пяти тысяч пациентов с различными заболеваниями. В 2025 году медицинский поезд вновь отправится в путь.

Модернизация сельского здравоохранения

В рамках поручения президента реализуется проект по модернизации сельского здравоохранения. Например, в 46 селах Северо-Казахстанской области запланировано строительство пяти новых врачебных амбулаторий и 41 медпункта. Это позволит улучшить доступ граждан к услугам.

В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Казахстане на 2025 год предусмотрено возведение объектов первичной медико-санитарной помощи. Запланировано завершение строительства оставшихся объектов из общего числа 655, включая медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Кроме того, будут модернизировать центральные районные больницы. В планах обновление 32 многопрофильных центральных районных больниц с оснащением их современным медицинским оборудованием, таким как компьютерные томографы, МРТ и ангиографы, для обеспечения доступности высокотехнологичной медицинской помощи сельскому населению.

В 2024 году завершено строительство 460 медицинских объектов, включая сельские врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, оснащённые кабинетами телемедицины, физиотерапии, лабораториями и аптечными пунктами.

Также уделяется внимание привлечению молодых специалистов и улучшению материально-технической базы.

Электронные медицинские карты

Ещё одним важным шагом в развитии цифрового здравоохранения стало внедрение электронных медицинских карт. В Казахстане реализуется программа, позволяющая врачам быстро получать доступ к истории болезни пациента, независимо от его местонахождения. Это особенно актуально для сельской местности, где кадровый дефицит и высокая ротация медицинского персонала могут затруднять ведение традиционной документации.

ЭМК обеспечивают более точную диагностику и лечение, снижают риск врачебных ошибок и дублирования анализов, что в конечном итоге экономит время и ресурсы как пациентов, так и системы здравоохранения.

Искусственный интеллект в диагностике

Искусственный интеллект всё активнее используется в медицине в Казахстане. В сельских поликлиниках и районных больницах уже внедряются системы на основе ИИ, помогающие врачам анализировать результаты КТ, МРТ и рентгеновских снимков. Такие технологии позволяют быстрее и точнее выявлять заболевания, включая онкологические и сердечно-сосудистые патологии.

Использование ИИ особенно важно в сельской местности, где нехватка квалифицированных диагностов затрудняет своевременное выявление серьёзных заболеваний. Автоматизированные системы могут анализировать сотни снимков за секунды, помогая врачам принимать более обоснованные решения.

Мобильные приложения и "умные" гаджеты для здоровья

Ещё одним направлением цифровизации сельской медицины стало внедрение мобильных приложений и носимых устройств, отслеживающих состояние здоровья пользователей. Специальные приложения позволяют пациентам следить за уровнем сахара в крови, артериальным давлением и другими показателями, передавая данные врачам в режиме реального времени.

В Казахстане активно развиваются проекты по созданию мобильных приложений для пациентов с хроническими заболеваниями, например, диабетом или гипертонией. Такие технологии позволяют медикам дистанционно контролировать состояние пациентов, а также своевременно реагировать на критические изменения показателей здоровья.

Дроны и роботы - технологии будущего

Инновационные решения также включают использование дронов для доставки лекарств и медицинских образцов в труднодоступные районы и сельские районы. В 2024 году молодые учёные из Алматы разработали беспилотник, способный оперативно доставлять медикаменты даже в неблагоприятных погодных условиях. Этот дрон может перевозить грузы весом от 30 до 40 килограммов на расстояние до 10 километров, выполняя до 100 полётов в день.

Кроме того, студенты Satbayev University создали гексакоптер для оперативной доставки медицинской помощи в сложных условиях, таких как плохая погода или бездорожье. Использование таких беспилотных летательных аппаратов позволяет сократить затраты на транспортировку и время доставки медикаментов.

Массовое внедрение дронов и роботов для доставки лекарств в Казахстане пока не достигнуто. Тем не менее, такие технологии имеют потенциал значительно улучшить доступность медицинских услуг, особенно в отдалённых регионах страны.

Несмотря на значительные успехи, цифровизация медицины в сельской местности сталкивается с рядом вызовов. Среди них – нехватка квалифицированных IT-специалистов в медицине, ограниченный доступ к интернету в отдаленных районах и необходимость повышения цифровой грамотности среди медперсонала и пациентов.

Однако государство активно инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры, расширение интернет-покрытия и обучение медицинских кадров. Согласно концепции развития здравоохранения Казахстана до 2030 года, планируется дальнейшее внедрение цифровых технологий, что позволит сделать медицинскую помощь в сельской местности более доступной и эффективной.