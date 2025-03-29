Казахстан штурмует вершины медицинского туризма: в 2024 году 80 тысяч пациентов из 45 стран выбрали именно казахстанские клиники. Между тем, рынок медтуризма в республике к 2029 году, по прогнозам экспертов, вырастет до 239,37 миллиарда долларов с ежегодным темпом 23,03 процента. К слову, в этом году регионы, включая ВКО и Мангистау, запускают инновационные проекты, а с 2026 года система ОСМС вводит Единый пакет медицинской помощи, который охватит 1,2 миллиона человек с низким доходом. BaigeNews.kz проанализировал статистику и решил выяснить прогнозы, станет ли в итоге Казахстан мировым медицинским хабом?

Медицинский бум: почему Казахстан манит мир?

Согласно данным ВОЗ, медицинский туризм — это не просто тренд, а золотая жила, которая в 2024 году в общей сложности принесла клиникам по всему миру 84,92 миллиарда долларов, а к 2029 году, по прогнозам экспертов, взлетит до 239,37 миллиарда с ежегодным ростом в 23,03%. Казахстанские медики, с их амбициями ворваться в элиту, не сидят сложа руки. Иностранцы всё чаще прилетают сюда за лечением, а сами казахстанцы, устав от дорогих поездок в Турцию или Германию, пусть и для начала с недоверием, но всё же открывают для себя родные клиники.

По данным Казахстанской ассоциации медицинского туризма, лечение — это не только качество, но и доступность. Например, check-up для женщин старше 40 лет в среднем стоит всего 200 тысяч тенге, тогда как в России это 259 тысяч, а в Турции — все 441 тысяча! Эта разница — зачастую равна стоимости нового гаджета или семейного уик-энда. В 2024 году страну посетили около 80 тысяч пациентов из 45 стран, из них 90% — соседи из СНГ (Россия, Кыргызстан, Узбекистан), а дальние гости — из Китая, Германии, Австрии — уже присматриваются.

Наши сильные стороны?

Нейрохирургия, где мозг лечат с ювелирной точностью, кардиохирургия, возвращающая сердца к жизни, репродуктивная медицина, помогающая обрести семью, ортопедия для крепких костей и стоматология с голливудскими улыбками.

"Казахстан — это уже не только степь, а поле для медицинских чудес", — говорят эксперты.

Астана и регионы: где бьётся пульс медреволюции

В 2024 году столица Казахстана приняла 1,5 миллиона туристов, на 14% больше, чем в 2023-м. Правда не все эти туристы приезжали в Астану на лечение, но и медтуризм в этой статистике также сыграл свою роль.

Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Халел Акимжанов ранее заявлял, что бизнес-туризм и медицинский туризм в Астане динамично развиваются.

"В этом году мы провели 168 международных мероприятий, таких как ШОС и Comic Con, а планируем больше 300 культурно-спортивных событий", - отмечал Халел Акимжанов.

Немалую роль в этой статистике сыграло и то, что в феврале 2025 года стартовал Центр развития туризма "Astana Tourism".

К слову регионы Казахстана тоже стремительно врываются в игру.

Президент Касым-Жомарт Токаев на недавнем заседании Национального курултая в Бурабае дал старт грандиозным проектам в Восточном Казахстане.

"За счёт возвращённых активов мы достраиваем центр гематологии в Усть-Каменогорске и многопрофильный комплекс в Риддере", — сообщил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Предполагается, что центр гематологии станет магнитом для медтуристов с двумя ангиографическими системами и обучёнными кадрами — 35 специалистов, включая 13 врачей, прошли стажировки в ведущих клиниках. В Риддере строится новый комплекс — подарок для моногорода: теперь лечение доступно дома, кабинет гемодиализа уже помогает пациентам с почечными патологиями.

"В ближайшие три года отремонтируем все районные больницы ВКО — это наш приоритет!", — добавил Сактаганов.

В Павлодаре прелести медицинского туризма тоже давно на слуху

К примеру, первая горбольница областного центра уже не первый год становится центром притяжения для иностранных пациентов. Правда пока что это либо выходцы из региона, которые несколько лет назад переехали на ПМЖ в другую страну, либо родные и друзья, едущие сюда по рекомендации самих павлодарцев или жителей ВКО.

По данным облздрава, за прошлый год здесь успешно прошли лечение граждане Германии, Испании и России. Врачи выполнили сложные малоинвазивные эндоскопические операции, помогая пациентам без хирургических разрезов. Медицинские услуги, конечно же, для иностранцев были платными. Но, как выяснилось, намного дешевле, чем у них дома.

К примеру, в прошлом году два гражданина Германии и Испании обратились в больницу с жалобами на проблемы с кишечником. В результате комплексного обследования у них выявили новообразования в толстой кишке. Операции по их удалению прошли успешно, пациенты быстро восстановились.

Еще двум пациентам из России провели эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию и эндоскопическую папиллосфинктеротомию — это операция для удаления камней из желчного протока. Все процедуры также выполнили эндоскопическим методом, без традиционного хирургического вмешательства.

Почему выбирают Павлодар?

Главные факторы, по словам пациентов, – высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и доступные цены.

Например, стоимость эндоскопической операции по удалению новообразования составляет около 250 тысяч тенге, а вышеупомянутые процедуры ЭРХПГ и ЭПСТ – 600 тысяч тенге. Для сравнения, за рубежом аналогичное лечение обходится в разы дороже. Тут стоит уточнить, что казахстанцы, застрахованные в системе ОСМС, получают эти же услуги бесплатно.

В Мангистау кипит сотрудничество с Турцией

Заместитель акима области Аббат Урисбаев, вернувшись из Стамбула, поделился в социальных сетях акимата:

"100 студентов пройдут бесплатную стажировку в Анталии и Мармарисе, а 50 врачей повысят квалификацию в Medicana Health Group — лидере с 14 больницами и 10 миллионами пациентов ежегодно".

Это партнерство обещает рост профессионализма и приток туристов.

Золотые скальпели: технологии и достижения

Казахстанские клиники — настоящие храмы медицины! Девять учреждений получили аккредитацию JCI, а одна — EFQM, что ставит отечественные больницы вровень с мировыми лидерами.

В 2017 году Национальный кардиохирургический центр в Астане впервые имплантировал искусственное сердце CARMAT, а в 2021-м Национальный центр нейрохирургии запустил "Гамма-нож" — единственный в Центральной Азии. В Семее открыта гибридная операционная, а в Усть-Каменогорске — лечение ультразвуком под МРТ. ПЭТ/КТ, роботизированная хирургия, цифровая лапароскопия — технологии, от которых захватывает дух!

Вот цены, которые при этом приводят организации.

Замена клапана сердца в США — 130 тысяч долларов, в Индии — 10 тысяч, а у нас — всего 1645 долларов! Сосудистые операции — 4560 против 160 тысяч в Штатах. Протезирование суставов или ЭКО — не более 3000 долларов, что на 40-50% дешевле, чем в России или Узбекистане.

ОСМС: новая эра здравоохранения

А теперь — хорошие новости и для казахстанцев. С 2026 года система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) буквально ждёт революция. Министерство здравоохранения предлагает Единый пакет медицинской помощи (ЕПМП), объединяющий ГОБМП и ОСМС.

"Это уберёт дублирование, обеспечит профилактику и онкоскрининги для всех — даже без страховки", — обещают в ведомстве.

Диагностика социально значимых болезней (не только туберкулёза и ВИЧ) станет бесплатной, что спасёт тысячи жизней.

Ещё 1,2 миллиона человек с низким доходом (категории Д и Е) получат доступ к ОСМС за счёт местных бюджетов — плюс 5% населения! Безработных тоже застрахуют за казённый счёт. Верхний предел взносов вырастет с 10 до 50 МЗП для финансовой устойчивости. Сегодня застраховано 16,9 млн человек (82,6%), из них 11,9 млн — льготники, но 3,5 млн человек по различным причинам пока вне системы.

Что тормозит прогресс?

Как отмечают эксперты, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, многие казахстанцы наоборот стремятся получить лечение за рубежом, не доверяя отечественным специалистам.

Как отмечала ранее в своих интервью президент Ассоциации медицинского туризма Казахстана арина Кравец, от большей части все происходит от того, что казахстанские клиники редко пиарятся, а больницы не платят агентам. И вот другие ошеломляющие цифры: 50 тысяч казахстанцев тратят за рубежом 200 миллионов долларов на операции в Турции, Японии и Израиле.

Поэтому эксперты рекомендуют стране взять на вооружение опыт этих стран, привлекая в сферу медицины больше инвестиций и рекламы. Будущие пациенты должны понять, что Казахстан, образно говоря может себя позиционировать не только как "страна бескрайних степей и богатого культурного наследия", но и шанс для мира увидеть медицину нового уровня.