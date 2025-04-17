В современном Казахстане, где национальное единство и культурное разнообразие играют ключевую роль, особенно важна работа с молодёжью. Именно молодые люди сегодня определяют, каким будет наше общество завтра. В этом смысле "Ассамблея Жастары" выполняет миссию гораздо шире, чем просто объединение активистов. Это настоящая школа лидерства, платформа межэтнического диалога и центр формирования нового поколения казахстанцев.

О работе "Ассамблеи Жастары" в Астане рассказала председатель столичного представительства Лариса Пак. За два года она превратила местную команду в активную, креативную и сплочённую сеть, которая не только реализует крупные проекты, но и задаёт тон в молодёжной политике столицы. Подробнее – в материале BaigeNews.kz.

Что такое "Ассамблея Жастары"?

"Ассамблея Жастары" – это республиканское общественное объединение, созданное в 2011 году. Она объединяет молодёжь со всей страны, независимо от этнической принадлежности, и работает на базе Ассамблеи народа Казахстана.

"Особенность нашей организации в том, что мы развиваем у участников критическое мышление, патриотизм, а также создаём площадку для диалога и взаимодействия между молодёжью разных этносов", - поделилась Лариса Пак.

Фото: из личного архива Ларисы Пак

По словам Ларисы, их основная миссия – воспитание патриотизма, формирование гражданской идентичности, развитие лидерского потенциала и продвижение идей единства и согласия. В состав объединения входят студенты, школьники, представители творческих профессий, молодые специалисты. Возрастной диапазон – от 14 до 35 лет.

"Мы формируем поколения молодых казахстанцев, готовых брать на себя ответственность за будущее страны. Они своим примером показывают, что такое созидательный патриотизм: когда даже в юном возрасте ты можешь реально внести вклад в развитие государства. Причём этот вклад может быть самым разным. У нас в Ассамблее есть и спортсмены, и артисты, и студенты, и школьники", - рассказала Лариса Пак.

В Астане функционирует 16 молодёжных крыльев при этнокультурных объединениях. Это "Татаро-башкирский центр "Тан", общество немцев "Возрождение", "Белорусский культурный центр "Радима" и другие. Все они координируются городским представительством, которое возглавляет Лариса Пак.

"Что касается старших этнокультурных объединений, они входят в основную, взрослую Ассамблею. А мы работаем с молодежью этих общин. В Астане у нас 16 молодежных крыльев, и все они входят в нашу городскую структуру", - пояснила Лариса Пак.

Лариса Пак родом из Шымкента, но её путь был связан с разными городами: Алматы, Астана, обучение в Назарбаев Университете. Именно здесь она поняла, что хочет не просто развиваться, а быть полезной обществу. Первым шагом стало участие в молодёжном движении корейцев, а со временем – переход в "Ассамблею Жастары".

"Эти два года стали для меня трансформационными. Организация изменила моё мышление, дала чувство ответственности и включённости в судьбу страны" - поделилась Лариса Пак.

Открытость, а не элитарность

В "Ассамблея Жастары" есть чёткая структура: на республиканском уровне ей руководит Тимур Джумурбаев, в регионах – координаторы и председатели филиалов.

"Я представляю городское представительство "Ассамблеи Жастары" в Астане. Подобные представительства есть в Алматы, Шымкенте и других городах. Республиканское объединение возглавляет Тимур Джумурбаев. В каждом регионе есть свои команды, координаторы. Мы, представители городского и областного уровней, взаимодействуем с молодёжными крыльями этнокультурных объединений, которые также входят в состав нашей структуры", - добавила Лариса Пак.

Фото: из личного архива Ларисы Пак

На сегодняшний день действуют 17 региональных представительств в городах республиканского значения и областных центрах. До конца года планируется открыть офисы и в новых областях. В состав Объединения входят более 6 тысяч участников.

Студенческие ассамблеи взаимодействуют напрямую с городским представительством, а старшие этнокультурные объединения сотрудничают с "взрослой" АНК.

"Никаких барьеров нет. Если ты хочешь реализовать себя, приносить пользу обществу – добро пожаловать. Мы рассмотрим заявку, проведём встречу и сразу же подключим к проектам", - пояснила Лариса.

Проекты, которые вдохновляют

В апреле этого года в Кызылординской области прошёл республиканский молодёжный форум Ассамблеи народа Казахстана, собравший более ста участников со всей страны. 8 апреля молодёжь посетила космодром Байконур и стала свидетелем запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27".

"Мы стараемся идти в ногу со временем, придумываем современные и увлекательные форматы. Например, недавно в Кызылорде проходил форум, и наши ребята побывали на космодроме Байконур, где увидели запуск ракеты. Во время визита наш председатель Тимур Джумурбаев передал флаги Ассамблеи народа Казахстана и "Ассамблеи Жастары" – и они отправились в космос. Это был по-настоящему символичный и вдохновляющий момент", - поделилась Лариса Пак.

Фото: из личного архива Ларисы Пак

Кроме того, одним из ярких мероприятий стал проект "Folk&Art Performance", объединивший молодых музыкантов, танцоров, актёров и художников со всего Казахстана. По словам Ларисы Пак, он продемонстрировал, как молодёжь может бережно сохранять культуру и развивать её современными средствами.

Другой важный проект – встречи с представителями рабочих профессий. Молодые участники услышали живые истории людей, трудящихся в сфере ЖКХ, транспорта, энергетики.

"Они делились своим опытом, рассказывали, как пришли к выбору своей профессии, что их вдохновляет и почему они считают важным трудиться на таких, казалось бы, непростых направлениях. Это были настоящие диалоговые площадки, где молодые люди могли пообщаться с настоящими профессионалами. Эти диалоги разрушали стереотипы и вдохновляли на выбор важной и нужной профессии", - рассказала Лариса Пак.

Особое место в памяти Ларисы занимает акция помощи детям, пострадавшим от паводков в ЗКО. Вместе с командой они собрали и отправили 300 школьных наборов.

"Я работала из штаба в Астане – он был организован на базе Дома дружбы и стал республиканским координационным центром. Мы наладили всю работу: вместе с бывшим руководителем "Ассамблеи Жастары" по Астане Максимом Когай и Тимуром Джумурбаевым выезжали на закуп гуманитарной помощи, собственноручно загружали фуры и отправляли их в пострадавшие области. Это была настоящая командная работа", - рассказала Лариса Пак.

"Ассамблея Жастары" – это не только про активизм, но и про сохранение культурного наследия.

"Этнокультурное разнообразие – это наш главный ресурс. Большинство наших участников приходят именно из этнокультурных объединений. У нас никогда не возникало ситуаций, когда нужно было кому-то объяснять, что мы единый народ. Всё идёт от среды: в Казахстане исторически сложилось воспитание, где не принято дискриминировать кого-то по национальному или религиозному признаку", - подчеркнула Лариса.

Фото: из личного архива Ларисы Пак

Регулярно проходят мероприятия по изучению казахского языка, например, языковые квизы и обучающие сессии. Проводятся встречи с ветеранами АНК, которые рассказывают о создании Ассамблеи и значении идеи единства.

"Наша цель – не просто сохранить культурное многообразие, а показать, что на основе гражданской идентичности можно объединить молодежь разных этносов. В Казахстане любой человек с бирюзовым паспортом – это гражданин Республики Казахстан. И мы хотим, чтобы это осознавалось с юных лет", - добавила Лариса Пак.

От Астаны до Парижа: международный вектор

В этом году делегация "Ассамблеи Жастары" отправится в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Как отметила Лариса Пак, это результат многолетней подготовки и диалога с международными организациями.

"Мы хотим представить наши практики, показать, как казахстанская модель единства работает на деле. И включиться в глобальные инициативы по развитию молодёжного диалога", - делится планами Лариса.

Кроме того, организация продолжает развивать сотрудничество внутри страны – с вузами, НПО, органами госвласти. В этом году планируется расширить участие молодёжи в общественных советах, запустить новые социальные проекты и повысить вовлечённость школьников в деятельность Ассамблеи.