"Здесь говорят на казахском! Я к этому привыкаю" – кандасы о своей новой жизни в Казахстане

С начала этого года в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов 432 человека обосновались в области Абай. Среди них 182 кандаса из приграничных стран и 250 переселенцев из трудодефицитных регионов Казахстана. Новый дом на территории новой области обретают этнические казахи из Китая, Монголии, Туркменистана, Узбекистана. Господдержку по повышению демографии девятой по величине страны в мире оценили и представители и других этносов. Так, гражданин Афганистана пытался выдать себя за казаха, чтобы получить "ключи от новой жизни". С какими трудностями встречаются мигранты, и какую поддержку оказывают специалисты для тех, кто хочет говорить на родном языке, в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.

По душе и по погоде

Первым местом, куда обращаются заграничные переселенцы при переезде в область Абай, зачастую становится Центр адаптации оралманов. Двухэтажный уютный дом со всеми условиями даёт бесплатный кров тем, кто решил жить в своей языковой среде. Здесь есть спальня на восемь человек, оборудованная кухня, санузел, фойе. На полках – издания о казахской культуре, на круглом столе разложены произведения классиков – Абая, Мухтара Ауэзова, а также путеводители по области, информация о достопримечательностях, национальной кухне.

Погружение в новую реальность проходит при содействии специалистов. Здесь можно жить в течение месяца. Останавливаются и переселенцы из других регионов Казахстана, ищущие лучшей жизни внутри страны.

Во временном приюте, как правило, остаются на несколько дней, стараются поскорее найти съёмное жильё или едут к родственникам. Зимой здесь одновременно жили две семьи.

На входе висит карта области Абай. Сотрудники центра рассказывают кандасам об особенностях каждого из восьми районов. Те, кто нацелен работать в сфере растениеводства и в окружении живописной природы, выбирают Бескарагайский и Бородулихинский районы. Но таких немного.

Выходцы из Китая, как правило, выбирают для проживания приграничные Аксуатский и Урджарский районы. Там теплее и уже есть поддержка – сформировавшееся комьюнити земляков из Поднебесной.

Но есть и те, кто после знакомства с областью Абай продолжает поиски "земли обетованной". Зачастую их не устраивают резко-континентальный климат и невысокая оплата труда по сравнению с другими регионами.

Если репатриант определился с новым местом жительства, то сдаёт пакет документов в областное управление координации занятости и социальных программ. Региональная комиссия кандасов и переселенцев изучает все бумаги, чтобы удостовериться в этнической принадлежности заявителя.

После положительного заключения человеку присваивается статус кандаса, после чего он имеет право на получение казахстанского гражданства в упрощённом порядке за 35 дней.

На одном языке

"Главная причина, по которой кандасы переезжают в нашу страну – это желание жить в своей языковой среде, чтобы дети разговаривали на казахском. Например, в Китае поколение середины 90-х вообще не знали родного языка и говорили только на китайском. Кстати, сложнее всего выехать именно гражданам Китая. 7 ноября прошлого года страна присоединилась к Гаагской конвенции об апостиле, которая снимает необходимость консульской легализации документов, но при этом обязывает иметь специальный штамп", – рассказала председатель ОО "Центр адаптации оралманов" Айнур Табилтай.

Больше 30 лет назад семья Айнур прошла путь получения гражданства Казахстана. В 1993 году они переехали из Монголии. В 2009-м её отец основал Центр адаптации оралманов, а с годами передал это дело своей дочери.

Сейчас здесь работают четыре специалиста – председатель, психолог, юрист, преподаватель казахского языка. Они помогают репатриантам и переселенцам собрать необходимые документы, определиться с выбором местапроживания, а кандасам ещё и выучить казахскую письменность.

Большинство соотечественников из Китая не владеют кириллицей, а пользуются старо-казахским алфавитом на основе арабской письменности, и пишут они справа налево. Его ещё называют "Байтурсыновской орфографией" или "тоте-жазу", на котором в Казахстане писали почти сто лет назад. Здесь мигрантам приходится заново учиться читать и писать.

Привести документы в соответствие с правилами помогают переводчики с туркменского, китайского. С монгольского языка Айнур Табилтай переводит сама.

"Так в Казахстан захотелось!"

До 2018 года закон обязывал кандасов сначала получить вид на жительство, и только потом подавать заявку на гражданство. С 2019 года правила упростили.

Если в 2022 году в область Абай переехало 57 кандасов, то в незаконченном текущем году уже 182 человека.

Сложнее всего доказывать свою принадлежность к казахскому этносу приходится выходцам из Афганистана. Зачастую пакет их документов ограничивается лишь паспортом и визой. Впридачу к этому оралман должен иметь на руках справку о несудимости, свидетельства о рождении, о браке, на детей. Получить эти документы в стране пуштунов и талибов непросто. Главное – выехать, а там надежда на казахстанский МИД и региональную комиссию.

Хорошая финансовая поддержка кандасов и возможность быстро получить подданство привлекает в Казахстан не только этнических репатриантов, но и братские народы. Например, в этом году была зафиксирована попытка подлога. Житель Афганистана приехал в Абайскую область за квотой кандаса, которая сулила субсидии за переезд по 70 МРП на каждого члена семьи и поддержку в виде 50-процентной стоимости жилья. Однако в ходе изучения документов удалось выяснить, что мигрант является этническим узбеком.

"Наша гражданская позиция, независимо от национальности, помочь человеку, который пришёл за помощью. А дальше госорганы сами решают, что делать. Если не даёт статус, мы ищем другие альтернативы, как можно законно и безопасно остаться в Казахстане", – говорит Айнур Табилтай.

За новой жизнью

В этом году в область Абай иммигрировало 78 семей из приграничных стран. Среди них чета Кыдырмолла.

Женисбек-ага с супругой приехали в Семей в январе текущего года. Они жили в селе Каба Алтайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Два их сына учатся в Астане – один получает профессию учителя математики, второй – учителя физики. После окончания магистратуры они планируют переехать к родителям и устроиться на работу в школу.

Мы встретились с оралманом в его первый рабочий день на первом рабочем месте. Он трудится дворником в школе-гимназии. Жена работает здесь же уборщицей

Живут в съёмной квартире в соседнем микрорайоне. Государство ежемесячно оплачивает аренду в размере 92 500 тенге. В будущем планируют купить собственное жильё.

"Мне нравится ваш город – это родина Абая Кунанбаева, здесь красивая природа. Понемногу изучаю Семей. Уже побывал в музеях, есть любимые достопримечательности, но больше всего впечатляет языковая среда – здесь говорят на казахском! Я к этому привыкаю", – отметил Женисбек-ага.

Кандасы и переселенцы, включённые в региональную квоту, получают равную финансовую поддержку. Среди них:

- субсидии на переезд на каждого члена семьи по 70 МРП;

- субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП на семью ежемесячно;

- субсидии для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП;

- краткосрочное профессиональное обучение;

- помощь в трудоустройстве или в развитии индивидуального предприятия;

- выдача сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья. В данном случае государство выплачивает половину стоимости за жильё.

Еркебулан Дильдабеков уже воспользовался таким сертификатом и приобрёл двухкомнатный дом в посёлке Степной.

В 2022 году мужчина окончил университет имени Шакарима в Семее, получил образование инженера машиностроения. Он родом из Шиелинского района Кызылординской области.

Найти работу по любимой специальности на малой родине было сложно. Говорит, что машиностроительная отрасль там менее развита, а при ощутимой густонаселённости региона там довольно мало рабочих мест.

"Когда понял, что не смогу найти работу в Кызылорде, решил подать заявку на квоту. Для переезда выбрал Семей – этот город мне знаком по студенческим временам, к тому же на сайте еnbek.kz нашёл здесь вакансию. В августе начал собирать документы. 3 сентября вышел на работу на автосборочный завод Daewoo Bus Kazakhstan. Сейчас занимаюсь тем, что собираю вместе с коллегами корпуса автобусов. Перевёз сюда маму, жену и ребёнка. Старшему – полтора года, а младший родился здесь месяц назад. На первых порах очень помогли субсидии от государства, на каждого члена нашей семьи выплатили по 70 МРП – это 258 тысяч тенге", – рассказал нам Еркебулан Дильдабеков.

Парень уже привык к семейским зимам, надеется, что и его семья благополучно минует акклиматизацию.

А вот Жазире Козыбаевой, прибывшей из Шымкента, пока не удалось купить собственный дом в Семее. Она переехала в Восточно-Казахстанскую область в 2021 году. Её семье выплатили компенсацию за переезд, но сертификат экономической мобильности для приобретения жилья ей не положен, поскольку на момент её переселения действовали другие условия. Поэтому мать-одиночка надеется на поддержку государства. Она воспитывает троих детей. Старший сын недавно вернулся из армии, дочь учится в университете, младший ребёнок – в школе.

Благодаря гранту она приобрела три единицы швейного оборудования, на котором стала активнее заниматься шитьём. Только одна вышивальная машинка обошлась в 900 тысяч тенге. Шьёт на заказ. В её богатом и ярком ассортименте сумки, наволочки, тюбетейки, жилеты, чапаны, национальные лоскутные одеяла и многое другое. Часто использует в работе модный в этом сезоне турецкий велюр. Швея-самоучка мечтает о собственном цехе. А пока всё её текстильное ремесло разложено на кровати и полках маленькой спальни.

"Когда жила в Шымкенте, работала на дому, шила на заказ. Надеялась развернуть своё дело здесь, в Семее. Но пока не получается, заказов стало меньше. Поэтому пришлось устроиться на работу санитаркой. Хорошо, что дочь учится бесплатно на грант. Думала, что здесь будет лучше, но пока это не так. Государство год платило за аренду квартиры, потом я снимала дом в дачном посёлке, недавно перебрались вот в эту съёмную квартиру. Надеюсь, власть услышит меня и поможет с жильём", – поделилась ожиданиями Жазира Козыбаева.

Лучше вы к нам!

В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в текущем году для области Абай была выделена квота на 525 человек – 305 переселенцев и 220 кандасов. Этой возможностью воспользовались 432 человека – 182 кандаса (78 семей) и 250 переселенцев (81 семья).

По статистике, больше всего кандасов прибывает из Китая – в этом году 104 человека. 45 этнических казахов заехало из Туркменистана, 25 человек – из Монголии, пять человек – из России и трое из Узбекистана.

При переселении внутри Казахстана регионы делятся на трудоизбыточные, которые характеризуются густонаселённостью и дефицитом рабочих мест, и трудодефицитные, кадровый и демографический потенциал которых призваны повышать выходцы из первой категории.

Переселенцы прибывают в трудодефицитную Абайскую область из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, городов Шымкент, Алматы, Астана.

"На возмещение расходов по переезду в этом году кандасам и переселенцам выплачено субсидий на сумму почти 106 млн тенге. 135 участникам выплатили 40,7 млн тенге на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. 83 новым жителям Абайской области оказана помощь от государства в виде сертификатов экономической мобильности на покупку жилья в общем размере 316,5 млн тенге", – рассказал руководитель отдела миграции управления координации занятости и социальных программ области Абай Еркебулан Накипов.

На эту поддержу имеют право только безработные переселенцы, которые по приезду встают на учёт в карьерный центр. Госслужащие, действующие бизнесмены и люди с ограниченным возможностями не входят в категорию получателей квот.

"Бывают ситуации, когда кандасы и переселенцы возвращаются на свои прежние места проживания. Это происходит по разным причинам: разводы, проблемы со здоровьем, непривычный климат. В этом случае получатели квот перечисляют все средства, полученные от государства, снова в казну. Если не получается в добровольном, то ведомство взыскивает их в судебном порядке", – пояснил Еркебулан Накипов.

В целом по стране в текущем году на переселенцев и кандасов было выделено почти 9500 квот. Самые популярные трудодефицитные регионы расселения – это Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

В прошлом году статус кандасов на исторической родине получили свыше 21 тысячи этнических казахов. За годы независимости в Казахстан вернулись 1,1 млн репариантов.

Фото: Альбина Халел