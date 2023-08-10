Здание вокзала и спортшколы затопило в Караганде

Как сообщил аким города Майрам Кожухов, к вечеру в Караганде выпала месячная норма осадков.

"Такое огромное количество воды ливнёвая канализация одномоментно принять не смогла. В данный момент ситуация нормализовалась, вода ушла. Есть подтопления в нескольких дворах, сейчас воду откачивают. Есть повреждения по электроснабжению, бригады "Караганды Жарык" на месте, устраняют неполадки. Ситуация стабилизирована и на контроле. Что касается срыва кровли школы-интерната в Майкудуке, проезжая часть очищена, также ведётся разбор на крыше. Информацию о возможности её восстановления дадим отдельно в ближайшее время", - написал аким на своей странице в Instagram.