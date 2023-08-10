  • 10 Августа, 23:06
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Здание вокзала и спортшколы затопило в Караганде

Сегодня, 22:05
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:05
Сегодня, 22:05
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Фото: pxhere.com

Ливень в Караганде прибавил работы спасателям. Затоплены дворы и некоторые здания, повреждены крыши и автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

"В результате кратковременного ливневого дождя зарегистрировано подтопление трёх дворовых территорий частных жилых домов, здания КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по видам борьбы "Даулет", подвальных помещений трёхэтажного жилого дома в микрорайоне Алтын Арқа и здания Железнодорожного вокзала (уровень воды доходил до 10 сантиметров). Эвакуация населения не проводилась. Пострадавших нет", - сообщили спасатели.

Силами ДЧС, ТОО "Қарағанды Су", местных исполнительных органов проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотар.

Из-за сильного ветра частично сорвало кровлю со здания "Специальной школы-интерната №4" на предварительной площади 500 квадратных метров. В результате повреждения получили автомобили "ВАЗ-2106" и Volkswagen Passat.

 
 
 
 
 
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Публикация от Кожухов Мейрам (@meiram_kozhukhov)

Как сообщил аким города Майрам Кожухов, к вечеру в Караганде выпала месячная норма осадков.

"Такое огромное количество воды ливнёвая канализация одномоментно принять не смогла. В данный момент ситуация нормализовалась, вода ушла. Есть подтопления в нескольких дворах, сейчас воду откачивают. Есть повреждения по электроснабжению, бригады "Караганды Жарык" на месте, устраняют неполадки. Ситуация стабилизирована и на контроле. Что касается срыва кровли школы-интерната в Майкудуке, проезжая часть очищена, также ведётся разбор на крыше. Информацию о возможности её восстановления дадим отдельно в ближайшее время", - написал аким на своей странице в Instagram.

В Карагандинской области действует штормовое предупреждение. 

11 августа на юге, востоке региона ожидается сильный дождь. На большей части области - гроза. Днём на севере, востоке, юге возможны град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, порывы до 23 метров в секунду.

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