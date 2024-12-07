В воскресенье утром топовый казахстанский боец Шавкат Рахмонов встретится с соперником из Ирландии Иэном Гэрри. Соотечественники решили поддержать своего кумира, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба КТЖ распространила видео, на котором здание главного офиса компании подсветили в честь предстоящего зрелищного боя в Лас-Вегасе.

"Шавкат, железнодорожники болеют за тебя!", — гворится в подписи под видео.

Напомним, это седьмой по счёту бой в UFC. Прямая трансляция поединка на официальном сайте UFC запланирована на 8 декабря, ориентировочно на 9:00 по времени Астаны.

Между тем, накануне боя ведущая UFC и бывшая модель Playboy Нина Мари Даниэль снова атакует Шавката каверзными вопросами. На этот раз она поинтересовалась у казахстанца, не хотел бы он сняться в проекте "Голые и напуганные".