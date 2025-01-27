Здание ратуши загорелось в Париже
Сегодня, 14:53
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Сегодня, 14:53Сегодня, 14:53
177Фото: iz.ru
В Париже произошел пожар в здании мэрии 12-го округа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Le Parisien.
"Пламя охватило всё здание. Есть угроза обрушения шпиля", - говорится в сообщении.
Возгорание взято под контроль местными пожарными службами. В ходе тушения задействовано около 150 человек, а также пожарная техника. Колокольня ратуши полностью обуглилась и частично разрушена. Помимо этого, есть риск обрушения здания.
Отметим, на данный момент никто не пострадал.
К слову, здание служило информационным центром для 145 тыс жителей района, внутри сооружения также находился детский сад.