В Париже произошел пожар в здании мэрии 12-го округа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Le Parisien.

"Пламя охватило всё здание. Есть угроза обрушения шпиля", - говорится в сообщении.

Возгорание взято под контроль местными пожарными службами. В ходе тушения задействовано около 150 человек, а также пожарная техника. Колокольня ратуши полностью обуглилась и частично разрушена. Помимо этого, есть риск обрушения здания.

Отметим, на данный момент никто не пострадал.

К слову, здание служило информационным центром для 145 тыс жителей района, внутри сооружения также находился детский сад.