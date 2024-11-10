Здание предприятия в Караганде едва не сгорело из-за пожара в бане
Сегодня, 12:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
132Фото: МЧС РК
Карагандинские огнеборцы уберегли от пожара здание предприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сегодня в Караганде, произошло горение кровли, оконных и дверных блоков, а также деревянных стеллажей внутри бани пристроенной к трёх этажному зданию одного из предприятий города по ул. А.Арсеньева. Благодаря верной тактике руководителя тушения пожара, огнеборцам удалось устранить угрозу распространения огня на соседнее здание и ликвидировать пожар на площади 130 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
Самое читаемое
- Задержан подозреваемый убийстве двух женщин в Таразе
- В Минобороны назвали имена погибшего и пострадавших при крушении вертолёта
- Непогода в Казахстане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
- Вертолёт Минобороны разбился в Актюбинской области
- Казахстан "разнес" Китай на чемпионате Азии по хоккею