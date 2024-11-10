Здание предприятия в Караганде едва не сгорело из-за пожара в бане

Карагандинские огнеборцы уберегли от пожара здание предприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня в Караганде, произошло горение кровли, оконных и дверных блоков, а также деревянных стеллажей внутри бани пристроенной к трёх этажному зданию одного из предприятий города по ул. А.Арсеньева. Благодаря верной тактике руководителя тушения пожара, огнеборцам удалось устранить угрозу распространения огня на соседнее здание и ликвидировать пожар на площади 130 квадратных метров", — говорится в сообщении.