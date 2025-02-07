Здание детского сада, построенного всего шесть лет назад, просело и накренилось в Алматы. Специалисты заявили, что находиться внутри теперь опасно для жизни и попросили срочно забрать детей и самостоятельно определить их в другие учреждения. Родители малышей от такой новости пережили двойной шок. Мамы и папы заявляют: государственные детсады переполнены, а частные им не по карману, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Здание просело и накренилось на 10 сантиметров, в нём возникли серьёзные проблемы с инженерными сетями. Из-за этого обваливается штукатурка и протекает потолок.

Родители малышей говорят, им некуда пристроить детей.

"Нам сказали, нужно будет освобождать садик в течение этой недели. Они нас выселяют из садика зимой. На улице морозы. Детей нужно будет таскать по соседним районам или в другие госсадики, до них добираться далеко. Все госсадики переполнены. Если в группе 30 человек, с нашими детьми там будет 35", - говорит алматинка Назерке Мейрамова.

Жансая Рахымжан – мать пятерых детей. Женщина уверяет, отвозить четырёхлетнего сына в другую часть города она не сможет. А оставить дома его не с кем.

"У меня двое учатся в школе. Я их должна отводить, приводить из школы. Далеко ездить я не смогу. Мы с родителями хотим, чтобы нам хотя бы дали время, чтобы потеплело. Нам тяжело зимой таскать детей. Нет гарантии того, что в других садиках есть места. Они в личку выходят: "Вот вы без садика останетесь. Вы хоть что ни делайте, всё равно закроем мы". Даже в некоторых группах угрожали, что свет отключат, отопление отключат. И такие разговоры были", - заявила Жансая.

Чиновники пытаются убедить родителей: ремонт садику просто необходим. Только на сейсмоусиление здания придется потратить миллиард 800 миллионов тенге.

"Где-то стены на 10 сантиметров ушли. Мы живём в сейсмоопасной зоне, завтра какое-то землетрясение, и оно может развалиться и упасть на детей. Там у нас пошёл расход между стенами. Здесь что-то ещё, крыша, третье, десятое – это всё подавалось в управление строительства. В любом случае дети будут страдать, если даже закроют его в мае, то следующий учебный год, лето, он все равно будет закрыт", - сообщила руководитель дошкольного отдела Управления образования Алматы Алия Сагиева.

Капитальный ремонт займёт семь месяцев. В этот садик ходили почти 400 малышей. Чиновники обещают помочь родителям пристроить детей.