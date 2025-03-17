Здание банка оцепили в Алматы
Подробности сообщили в полиции.
Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
140Фото: polisia.kz
Полицейские оцепили здание банка на пересечении проспекта Достык и улицы Шевченко в Алматы. В департаменте полиции назвали причину, передаёт BaigeNews.kz
"По омниканальной связи 102 Центра оперативного управления департамента полиции Алматы поступило сообщение о разбойном нападении, совершённом в одном из банков второго уровня. Незамедлительно организована проверка информации несколькими экипажами патрульной полиции. В результате информация не подтвердилась, сведения от анонимного абонента оказались фейковыми. Проводится работа по установлению телефонного шутника и привлечению его к ответственности", - сообщили в пресс-службе ДП.
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