Полицейские оцепили здание банка на пересечении проспекта Достык и улицы Шевченко в Алматы. В департаменте полиции назвали причину, передаёт BaigeNews.kz

"По омниканальной связи 102 Центра оперативного управления департамента полиции Алматы поступило сообщение о разбойном нападении, совершённом в одном из банков второго уровня. Незамедлительно организована проверка информации несколькими экипажами патрульной полиции. В результате информация не подтвердилась, сведения от анонимного абонента оказались фейковыми. Проводится работа по установлению телефонного шутника и привлечению его к ответственности", - сообщили в пресс-службе ДП.