Здание акимата Алматы полностью восстановлено после январских событий

В Алматы завершилась реконструкция здания городского акимата, которое пострадало во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Реконструкция объекта началась в феврале 2022 года. Архитектурный стиль здания был полностью сохранён, восстановлено и отреставрировано мраморное покрытие на полах, колоннах, потолке, а также латунные элементы.

Здание модернизировано с учётом современных технологий и стандартов строительства. После реконструкции площадь кабинетов осталась прежней, а в здании будут размещены 14 управлений и аппарат акима.

"Была воссоздана та картинка, которая была в проектном решении 1978 года. Даже конфигурация кабинетов не поменялась, изменилась только конфигурация Общественной приёмной, которая находится в третьем павильоне. Мы объединили несколько кабинетов и впервые обеспечили в этом здании беспрепятственный доступ для всех категорий населения, включая маломобильных граждан", - сообщил генеральный подрядчик, директор строительной компанией "Атрикс-Строй" Амиржан Набиев.

В здании акимата применены технологии энергосбережения и использованы пожаростойкие материалы, также имеются системы пожаротушения и контроля доступа по всем этажам. Кроме того, проведена работа по сейсмоусилению с учетом международных стандартов.

"В процессе демонтажа во время реконструкции здания акимата обнаружились определённые сложности. К примеру, при пожаре несколько плит потеряли прочность и пришлось их по-новому заливать и усиливать. Большое количество металла потрачено в рамках работ по сейсмоусилению, сейчас этих работ не видно, но при чрезвычайной ситуации прочные конструкции позволят сохранить здание", - отметил Набиев.

По его словам, здание акимата после реконструкции выдержит 10 баллов в случае землетрясения.

Руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов сообщил, что сотрудники акимата переедут в восстановленное здание в ближайшее время.

Фото: пресс-служба акимата Алматы