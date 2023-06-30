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Сегодня, 21:19
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232Фото: pxhere.com
Займы на 923 млрд тенге выдали по программе "7-20-25" в Казахстане
В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдано 68 593 займа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
По состоянию на 29 июня оформлены кредиты на сумму 923,3 миллиарда тенге.
Больше всего заёмщиков в Астане - 24 583. Им выданы кредиты на 385 миллиардов тенге.
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