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  • Заявление о соцвыплате по утрате трудоспособности теперь можно подать на eGov
Kazinform.kz Сегодня, 11:52
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Фото: Kazinform.kz

Заявление о соцвыплате по утрате трудоспособности теперь можно подать на eGov

Заявление на получение услуги по назначению социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай утраты трудоспособности теперь можно подать через портал электронного правительства eGov.kz. Ранее заявления принимались в бумажном виде через ЦОНы и отделы медико-социальной экспертизы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство для граждан.

Чтобы подать заявку через портал eGov.kz, в разделе Гражданам - Социальное обеспечение - Поддержка лиц с инвалидностью - необходимо выбрать пункт "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности". После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, заказать услугу онлайн, заполнить все обязательные сведения и подписать заявку цифровой подписью.

Срок оказания услуги составляет восемь рабочих дней.

Для получения услуги потребуется информация о наличии инвалидности и степени утраты трудоспособности (заключение отдела МСЭ), а также данные о состоянии социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и поступлениях в него за последние 24 месяца, которые проверяются автоматически из информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

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Сегодня, 11:52
140
Журналист

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