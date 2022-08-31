Заявление о соцвыплате по утрате трудоспособности теперь можно подать на eGov

Фото: Kazinform.kz

Заявление на получение услуги по назначению социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай утраты трудоспособности теперь можно подать через портал электронного правительства eGov.kz. Ранее заявления принимались в бумажном виде через ЦОНы и отделы медико-социальной экспертизы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство для граждан.

Чтобы подать заявку через портал eGov.kz, в разделе Гражданам - Социальное обеспечение - Поддержка лиц с инвалидностью - необходимо выбрать пункт "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности". После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, заказать услугу онлайн, заполнить все обязательные сведения и подписать заявку цифровой подписью.

Срок оказания услуги составляет восемь рабочих дней.

Для получения услуги потребуется информация о наличии инвалидности и степени утраты трудоспособности (заключение отдела МСЭ), а также данные о состоянии социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и поступлениях в него за последние 24 месяца, которые проверяются автоматически из информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.