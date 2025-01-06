5 января курс тенге открылся на уровне 525 тенге за доллар и торговался в диапазоне 525-528 тенге. По итогам торгов средневзвешенный курс сложился на уровне 526,3 тенге за доллар, ослабев на 0,2%.

Молдабекова отметила, что торги прошли в условиях низкой активности из-за закрытых международных финансовых рынков, а их объём составил всего 119,5 миллиона долларов. Для сравнения: в январе 2024 года среднедневной объём торгов достигал 172 миллионов долларов, а в декабре 2024 года - 254 миллионов долларов. Спрос участников рынка был преимущественно сформирован их короткой позицией по долларам, накопленной за выходные дни.

"Со стороны внешних факторов давление на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США. Индекс доллара достиг 108 пунктов — это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру. Другим фактором является динамика российского рубля, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, в том числе ввиду значительной роли России в торговом обороте Казахстана. Однако следует учитывать, что в текущих условиях котировки российского рубля к доллару могут быть искажены низкой ликвидностью в период длительных праздничных выходных. В такие периоды может наблюдаться повышение волатильности", - сообщила представитель Нацбанка.

По ее словам, в отличие от тенге, рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей. Рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям.