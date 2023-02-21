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Заявление Антикора о бесхозных квартирах прокомментировали в акимате Петропавловска
Замакима Петропавловска Аскар Хабибулин прокомментировал заявление Антикоррупционной службы о нарушениях, выявленных при распределении жилья их госфонда, передаёт BaigeNews.kz.
"Нарушения при предоставлении жилья гражданам, которые стоят в очереди, в Петропавловске не зафиксированы. Они были в районах Северо-Казахстанской области. Проверка проводилась в июле. Со стороны акимата тогда допущено неполное предоставление пакета документов. Специалист, который занимался этим вопросом, за данный проступок уволен. Антикоррупционной службой составлен комплексный план мероприятий для предотвращения подобных нарушений", - сказал замакима.
Он отметил, что очередники, переезжая с места на место, сами не оставляет корректных данных - телефонов и адресов. В таких случаях поиск людей затягивается.
"1 500 квартир предоставлены согласно жилищному законодательству. Но на момент проверки не было предоставлено со стороны акимата полного пакета документов. По рекомендации антикоррупционной службы проводится инвентаризация. Выявлено три квартиры, где незаконно проживают граждане, то есть жильё передаётся в субаренду. Ведётся работа по расторжению договоров. Вопросы будут рассмотрены на жилищной комиссии", - заключил он.
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