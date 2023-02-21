Заявление Антикора о бесхозных квартирах прокомментировали в акимате Петропавловска

Замакима Петропавловска Аскар Хабибулин прокомментировал заявление Антикоррупционной службы о нарушениях, выявленных при распределении жилья их госфонда, передаёт BaigeNews.kz.

"Нарушения при предоставлении жилья гражданам, которые стоят в очереди, в Петропавловске не зафиксированы. Они были в районах Северо-Казахстанской области. Проверка проводилась в июле. Со стороны акимата тогда допущено неполное предоставление пакета документов. Специалист, который занимался этим вопросом, за данный проступок уволен. Антикоррупционной службой составлен комплексный план мероприятий для предотвращения подобных нарушений", - сказал замакима.

Он отметил, что очередники, переезжая с места на место, сами не оставляет корректных данных - телефонов и адресов. В таких случаях поиск людей затягивается.