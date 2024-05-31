Заявки на отсрочку кредитов подали более 45 тысяч жителей Атырауской области

Более 45 тысяч жителей Атырауской области подали заявки на отсрочку кредитов. Об этом сообщили в региональном представительстве Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам начальника Управления региональных представителей в г.Атырау Асланбека Кабесова, заявки на отсрочку кредитов в банки и микрофинансовые организации поступили от 45 739 тысяч жителей Атырауской области, пострадавших во время паводков.

Общая сумма отсроченных займов составила 59 млрд 795 млн тенге.

"В целом по Казахстану на отсрочку по кредитам поступило заявлений от от 67 949 человек на общую сумму 87 млрд 692 млн тенге. Прием и обработка заявок от пострадавших во время паводков продолжается", - рассказал Асланбек Кабесов.

Напомним, 7 апреля в Атырауской области был объявлен режим ЧС, в связи с чем некоторые банки второго уровня и микрофинансовые организации предоставили отсрочку на кредиты сроком на 3 месяца лицам, пострадавшим во время паводков.