Заядлые путешественники из Японии восхитились Мангистау

Семейная пар из японского города Осака посетила Мангистаускую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Глава семьи уже объездил 170 стран мира. Его жена побывала в более 50 странах. В Казахстане пара была вместе примерно 25 лет назад в Таразе, куда приехала ознакомиться с культурно-историческими объектами.

В этом году семейная пара случайно наткнулась на сайте одной из японских турфирм на предложение отдохнуть в Мангистау. Вскоре в их родной Осаке состоялась туристическая конференция, на которой они познакомились с турагентом, организующим путешествия в наш регион. Муж с женой окончательно решили отправиться в Мангистау в мае.

Они арендовали машину с водителем для поездки на несколько дней по достопримечательностям региона, но сложилась незадача, так как им был нужен переводчик. Компания, занимающаяся турами по Мангистау, опубликовала Stories в Instagram о поиске переводчика с русского на английский и наоборот. Взамен же они предлагали бесплатное путешествие. На объявление откликнулся местный житель Амирлан Балтабаев.

За три дня компания успела посетить почти все достопримечательности региона. Особенно туристов впечатлил солончак Тузбаир и урочище Бозжыра. К вечеру они разбивали лагерь, ставили палатки, водитель готовил еду.

К слову, туристов перевозил опытный водитель Эдуард Ярахмедов, который организовывал экспедиции для телеканалов Discovery, National Geographic.

В процессе поездки, как говорит переводчик Амирлан Балтабаев, он очень сдружился с семейной парой из Осаки. Они никогда не пробовали местную кухню, поэтому молодой человек позвал их в гости к себе домой, где они отведали бешбармак в кругу семьи Амирлана.

После он показал супругам достопримечательности Актау.

"Им нереально понравилось, они были глубоко впечатлены нашим достоянием. Я никогда не видел такую благодарность от людей. У нас получился своего рода культурный обмен. Теперь они ждут меня в гости у себя в Японии. Будет время, с удовольствием полечу в Осаку", – поделился молодой переводчик.

Фото: lada.kz