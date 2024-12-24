Завышенные цены на ветеринарные препараты угрожают системе животноводства - депутат
Мажилисмен требует разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие перерасходы бюджета.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заседании аграрного комитета мажилиса депутат Айдарбек Ходжаназаров поднял один из самых острых вопросов в сфере ветеринарии - необоснованное завышение цен на закупку вакцин и диагностических средств, передаёт BaigeNews.kz.
По словам народного избранника, эта проблема не только подрывает бюджет страны, но и ставит под угрозу развитие сельского хозяйства и безопасность населения.
"Мы видим серьёзные перерасходы средств, которые могли бы быть направлены на решение реальных проблем. Завышенные цены на ветеринарные препараты недопустимы, особенно в условиях ограниченных бюджетных возможностей", - заявил Ходжаназаров.
Как отметил депутат, эти случаи свидетельствуют о необходимости срочного расследования.
"Любые необоснованные расходы - это упущенная возможность для модернизации системы ветеринарии и поддержки фермеров", - отметил он.
Также в ходе заседания были затронуты проблемы с устаревшим оборудованием и низким уровнем доверия к государственным лабораториям. Фермеры всё чаще обращаются к зарубежным лабораториям, перепроверяя результаты исследований. Информационная система ИСЖ остаётся уязвимой к махинациям, что подрывает доверие предпринимателей.
"Вспышки особо опасных болезней животных угрожают не только животноводству, но и людям. События на рынке города Атырау подтверждают эту угрозу. Государство ежегодно из бюджета тратит более 30 млрд тенге на ветеринарно-лабораторные исследования, которые могли бы частично замещать частные лаборатории. В медицине частные лаборатории уже доказали свою эффективность. Мы доверяем им человеческие жизни - почему не можем доверить животных?" - подчеркнул депутат.
По итогу заседания было принято решение направить рекомендации в адрес Правительства с целью ускорить принятие законопроекта, который предусматривает:
- оптимизацию закупок ветеринарных препаратов;
- поддержку частных лабораторий для создания конкуренции;
- повышение зарплат и квалификации ветеринарных специалистов;
- отказ от бюджетных закупок атрибутов идентификации животных.
Самое читаемое
- Объявление на OLX стало причиной судебного разбирательства в Астане
- Глава Минобороны РК возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана
- Стали известны подробности о вооружённом грабителе в ЖК Алматы
- Шесть человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Атырауской области
- Многомиллионный штраф незаконно наложили на известную сеть магазинов