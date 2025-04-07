В рамках реализации инициативы "Закон и Порядок" прокуратура Актюбинской области провела тщательный анализ соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения и обнаружила нарушения в Уилском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Выяснилось, что стоимость некоторых платных медицинских справок была значительно завышена. Например, справка формы №073/е (для получения разрешения на управление транспортным средством) стоила 7 705 тенге, а справка формы №076/е (для разрешения на владение оружием) – 9 405 тенге. При этом некоторые медицинские услуги, такие как осмотр хирурга, невропатолога и анализ на реакцию Вассермана, были включены необоснованно.

Кроме того, в больнице не было необходимого диагностического оборудования, что вынуждало пациентов обращаться в медучреждения областного центра.

После вмешательства прокуратуры стоимость справок была снижена:

№073/е — до 6 000 тенге

№075/е — до 5 000 тенге

№076/е — до 9 000 тенге.

Также было направлено обращение в управление здравоохранения для закупки недостающего оборудования.

Ранее мы сообщали, что более 300 детей в области Абай не проходили положенные медосмотры.