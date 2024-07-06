  • 6 Июля, 17:26
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Завораживающее видео с многотысячным косяком рыб сняли в Актау

Сегодня, 16:49
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кадр видео Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
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Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, поражающее своей красотой. Оно снято с квадрокоптера в районе "Голубая бухта", примерно в 63 километрах от Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
 
Видео сделано авторами Instagram-паблика kladoiskateli_mangystau, которые позиционируют себя как кладоискатели, охотники и рыбаки.

Огромный косяк с каспийской воблой (тарашкой) им удалось запечатлеть на этой неделе с квадрокоптера на "Голубой бухте". По их словам, в воде наблюдалось примерно 5000 особей. 

"Они часто так передвигаются косяками", — говорит автор видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kladoiskateli_mangystau (@kladoiskateli_mangystau)

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