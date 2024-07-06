Завораживающее видео с многотысячным косяком рыб сняли в Актау

В социальных сетях появилось видео, поражающее своей красотой. Оно снято с квадрокоптера в районе "Голубая бухта", примерно в 63 километрах от Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.



Видео сделано авторами Instagram-паблика kladoiskateli_mangystau, которые позиционируют себя как кладоискатели, охотники и рыбаки.

Огромный косяк с каспийской воблой (тарашкой) им удалось запечатлеть на этой неделе с квадрокоптера на "Голубой бухте". По их словам, в воде наблюдалось примерно 5000 особей.

"Они часто так передвигаются косяками", — говорит автор видео.