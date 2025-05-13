На заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности депутаты обсудили критическую ситуацию в сфере противопожарной безопасности совместно с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства промышленности и строительства, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Комитета Андрей Лукин подчеркнул, что пожары на заводах и производственных площадках стали системной угрозой, на которую государство должно отреагировать не точечно, а через комплексные меры.

"Выявлены ключевые проблемы: устаревшая материально-техническая база, недостаточная подготовка персонала, отсутствие эффективной системы управления рисками. Всё это создаёт реальные угрозы для жизни людей и наносит огромный ущерб экономике", — заявил Лукин.

Сенаторы напомнили, что масштабные пожары с человеческими жертвами и многомиллионными убытками в последние годы происходили на крупных предприятиях в разных регионах страны, и подобные инциденты могут повториться, если не принять срочные меры.

По словам представителей МЧС, в стране усилен контроль за объектами с повышенной пожарной опасностью, утверждены региональные планы реагирования, проводятся массовые профилактические мероприятия, тренировки и рейды. Также внедряются квалификационные требования к специалистам по системам пожарной автоматики и ведётся работа по модернизации оборудования.

"За последние три года число погибших при пожарах снизилось на 6%, а материальный ущерб — на 33%. Однако этого недостаточно. Промышленность требует новой культуры безопасности", — отметили в министерстве.

Депутаты призвали ускорить реализацию Концепции промышленной безопасности до 2030 года, в которой предусмотрены цифровизация, обязательная модернизация предприятий с высоким уровнем риска и более жёсткие регуляторные меры.