Генеральной прокуратурой начата работа по активизации малозагруженных предприятий, повышению отечественного производства и снижению импортозависимости, передаёт BaigeNews.kz.

К примеру, приняты меры по возобновлению деятельности незагруженного трубного завода АО "Qarmet Tubular Products Aktau" (был загружен на 19%).

Несмотря на наличие отечественного производителя, компании квазигосударственного сектора через непродуктивных посредников закупали зарубежные трубы по завышенным ценам.

По акту прокурорского надзора в адрес Правительства государственными органами совместно с национальными компаниями рассмотрен вопрос использования продукции завода при реализации инфраструктурных проектов.

Это способствовало заключению новых контрактов на 8 млрд тенге и увеличению численности работников на 14%.

Предприятие вышло на полную мощность, его прибыль возросла в 2,5 раза

Сейчас прорабатываются проблемные вопросы других малозагруженных и простаивающих предприятий.

Эта работа направлена на импортозамещение, вовлечение в экономический оборот неиспользуемых ресурсов и создание условий для роста отечественного производства.