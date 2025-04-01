Казахстанские компании закупали зарубежные трубы по завышенным ценам
Продолжается работа прокуратуры по активизации деятельности простаивающих и незагруженных предприятий
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Генеральной прокуратурой начата работа по активизации малозагруженных предприятий, повышению отечественного производства и снижению импортозависимости, передаёт BaigeNews.kz.
К примеру, приняты меры по возобновлению деятельности незагруженного трубного завода АО "Qarmet Tubular Products Aktau" (был загружен на 19%).
Несмотря на наличие отечественного производителя, компании квазигосударственного сектора через непродуктивных посредников закупали зарубежные трубы по завышенным ценам.
По акту прокурорского надзора в адрес Правительства государственными органами совместно с национальными компаниями рассмотрен вопрос использования продукции завода при реализации инфраструктурных проектов.
Это способствовало заключению новых контрактов на 8 млрд тенге и увеличению численности работников на 14%.
Предприятие вышло на полную мощность, его прибыль возросла в 2,5 раза
Сейчас прорабатываются проблемные вопросы других малозагруженных и простаивающих предприятий.
Эта работа направлена на импортозамещение, вовлечение в экономический оборот неиспользуемых ресурсов и создание условий для роста отечественного производства.
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