Завод по выпуску компонентов ветрогенераторов начали строить на юге Казахстана

В Жамбылской области 29 ноября заложен фундамент завода по производству компонентов ветрогенераторов, передаёт BaigeNews.kz. Участие в проекте принимает Sany Renewable Energy (дочерняя компания Sany Group).

Предприятие будет производить гондолы, ступицы, башни и другие основные компоненты для ВЭС. Общая стоимость проекта - 114 млн долларов. Запуск завода намечен на конец 2025 года.

Предполагается создание 300 новых рабочих мест. Объём прямых привлечённых иностранных инвестиций составит 114 млн долларов. Дополнительных заёмных средств не будет. Также повышение уровня локализации составит не менее 30%, для этого SANY RE планирует дополнительно открыть исследовательский центр.

Ожидается, что проект обеспечит ветрокомпонентами ВЭС, которые будут строить в Казахстане.

Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого планируется наращивать долю возобновляемых источников энергии в общей генерации электроэнергии страны. В целом для покрытия растущего спроса на электроэнергию

В Казахстане до 2030 года планирует ввести порядка 6ГВт возобновляемых источников энергии.

Sany Renewable Energy - один из крупнейших производителей ветрогенераторов в мире. Акции компании торгуются на Шанхайской бирже, рыночная капитализация на ноябрь 2024 года составляет 5,3 млрд долларов. Завод SANY RE в Пекине признан "Эталонным предприятием в области интеллектуального производства" (Intellectual Manufacturing, 2021 год) Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

SANY Group — ведущее предприятие в Китае в сфере производства высокотехнологичного оборудования с более чем 20 центрами исследований и разработок, является пятым по величине в мире производителем специальной техники.