На заседании Правительства председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов представил детали одного из крупнейших промышленных проектов страны - строительство завода по производству полиэтилена, передаёт BaigeNews.kz. Реализация инициативы начата по поручению Президента Республики Казахстан.

По словам Хасенова, вместе с основным производственным объектом предусмотрено строительство двух сопутствующих инфраструктурных проектов - газосепарационного комплекса и магистральных трубопроводов. Общая стоимость этих трёх проектов составит около 11 миллиардов долларов США, что является прямыми инвестициями со стороны КМГ и его партнёров.

"Все ключевые инвестиционные решения по проекту "Полиэтилен" уже приняты. Существенную роль сыграла поддержка Правительства, в том числе отмена ряда избыточных строительных норм, что позволило ускорить процесс подготовки", - отметил глава компании.

Однако остаётся открытым вопрос финансирования газосепарационного комплекса. Ведутся переговоры с Банком Развития Казахстана для определения приемлемых условий.

Проект имеет стратегическое значение: он не только позволит Казахстану выйти на новый уровень переработки углеводородов, но и укрепит позиции страны на глобальном рынке пластмасс.

Ранее мы сообщали, что арабский сахарный гигант планирует открыть завод в Казахстане.