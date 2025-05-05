Завод по производству полиэтилена построят в Казахстане
Предусмотрено строительство двух сопутствующих инфраструктурных проектов.
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На заседании Правительства председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов представил детали одного из крупнейших промышленных проектов страны - строительство завода по производству полиэтилена, передаёт BaigeNews.kz. Реализация инициативы начата по поручению Президента Республики Казахстан.
По словам Хасенова, вместе с основным производственным объектом предусмотрено строительство двух сопутствующих инфраструктурных проектов - газосепарационного комплекса и магистральных трубопроводов. Общая стоимость этих трёх проектов составит около 11 миллиардов долларов США, что является прямыми инвестициями со стороны КМГ и его партнёров.
"Все ключевые инвестиционные решения по проекту "Полиэтилен" уже приняты. Существенную роль сыграла поддержка Правительства, в том числе отмена ряда избыточных строительных норм, что позволило ускорить процесс подготовки", - отметил глава компании.
Однако остаётся открытым вопрос финансирования газосепарационного комплекса. Ведутся переговоры с Банком Развития Казахстана для определения приемлемых условий.
Проект имеет стратегическое значение: он не только позволит Казахстану выйти на новый уровень переработки углеводородов, но и укрепит позиции страны на глобальном рынке пластмасс.
Ранее мы сообщали, что арабский сахарный гигант планирует открыть завод в Казахстане.
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