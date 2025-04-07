Состоялось важное подписание соглашения для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства завода по производству экологичного авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Этот исторический документ подписали представители ТОО "КазМунайГаз-Аэро", американской компании LanzaJet, Inc. и ведущего казахстанского агропромышленного холдинга ТОО "KazFoodProducts".

Проект уже активно развивается: в прошлом году был успешно завершен этап пред-ТЭО, а к концу 2025 года планируется подготовить основное ТЭО. Этот шаг имеет огромное значение для реализации стратегии по превращению Казахстана в международный авиационный хаб, как было поручено Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Проект не только открывает новые горизонты для Казахстана в сфере экологии и авиации, но и помогает достичь углеродной нейтральности в рамках Парижского соглашения. Внедрение SAF будет способствовать значительному снижению выбросов углекислого газа, а также привлечет международных авиаперевозчиков и грузовых компаний.

Казахстан готов к модернизации топливозаправочной инфраструктуры и поэтапному переходу к экологически чистому авиационному топливу, что приближает страну к мировым стандартам устойчивого развития.

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