Завод по производству бытовой техники строят в Казахстане

Фото: акимат Карагандинской области

В индустриальной зоне города Сарань строится завод по производству бытовой техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Предприятие будет выпускать до миллиона изделий в год и обеспечит работой порядка 1200 человек.

Аким области Ермаганбет Булекпаев в ходе рабочей поездки в Сарань посетил индустриальную зону, где ему доложили о ходе реализации проекта.

"В настоящий момент готовим производственную площадку на территории бывшего завода РТИ. Ведём строительно-монтажные работы. Решаются вопросы поставки оборудования. Наш партнёр – узбекская компания "Артель". Начали подготовку кадров на базе колледжа Шахтинска. Уже набрали группу кандидатов, которые пройдут стажировку в Ташкенте", – рассказал Талгат Абдрахманов, директор ТОО "Silk Road Electronics".

Завод будет выпускать стиральные машины, телевизоры, пылесосы, газовые плиты и другие виды техники. На первом этапе планируется создание 300–400 рабочих мест, а при выходе на полную мощность – 1200.

Создание якорных для моногорода производств способствовало развитию микрорайона РТИ. Здесь уже восстановили четыре многоэтажных дома, поэтапно будут реконструированы ещё 14, сообщили в акимате региона.

Внимание также уделят инфраструктуре. Ведётся строительство инженерных коммуникаций к восстанавливаемым домам. Планируется капитальный ремонт школы-интерната №7.