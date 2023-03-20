Завод по переработке верблюжьего молока заработал в Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестанской области запущен завод по переработке верблюжьего молока ARUANA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Предприятие расположено в Арыси, там перерабатывают верблюжье молоко и производят из него сухой концентрат.

Завод способен производить более 70 тонн сухой смеси верблюжьего молока в год. Общая стоимость проекта - 250 миллионов тенге. На заводе заняты 15 человек. Продукция, помимо отечественного рынка, будет экспортироваться в страны дальнего и ближнего зарубежья.