Завод по глубокой переработке пшеницы возведут в Казахстане

В рамках казахстанско-китайского делового совета с участием акима Костанайской области Кумара Аксакалова подписан меморандум о сотрудничестве между группой компаний KazFoodProducts и китайской компанией Myande Group, передаёт BaigeNews.kz.

В документе говорится о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы. Запуск проекта окажет положительное влияние на повышение продовольственной безопасности и экспортного потенциала, а также благоприятно отразится на развитии агропромышленного комплекса страны.

На предприятии будут производить аминокислоты, биоэтанол, глютен, корма для животных, пшеничные отруби с применением новых технологий и инновационных решений.

"Мы приехали для подписания стратегических соглашений с компанией KazFoodProducts. У нас есть проект по глубокой переработке сырья объёмом 1 200 тонн в сутки и производству лизина – самой сложной кислоты. Это сложные технологии, связанные с ферментацией зерна. Наша компания обладает возможностями представить инновационные оборудование и технологии, решения в этой сфере. Наши подходы прошли сертификацию в научном институте Шанхая", - сообщил гендиректор группы компаний Myande Жоу Джен.

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Он уточнил, что востребованность этих технологий будет расти.

"Сейчас только в Китае и нескольких странах мира есть подобная продукция. Поэтому мы считаем, что в Казахстане и других странах Центральной Азии есть большой запрос на наши технологии. Казахстан обладает богатыми ресурсами, землями, это большой рынок, поэтому мы готовы расширять партнёрство и делиться технологиями, чтобы вы могли перерабатывать зерно и получать больше профита", - заключил спикер.

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Компания Myande работает с Казахстаном с 2016 года. Уже реализовано более 10 проектов под ключ в сфере переработки масленичных, крахмала, пшеницы, кукурузы.