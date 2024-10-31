Завод мультимедийных систем для автомобилей запустили в Алматы

30 октября состоялась официальная церемония запуска завода Kazakhstan Mobility Engineering. Предприятие входит в состав компании "Астана Моторс". В мероприятии приняли участие vинистр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев, CEO компании Motrex Ким Джун Сон, основатель "Астана Моторс" Нурлан Смагулов и CEO компании Бекнур Несипбаев, передаёт BaigeNews.kz.

В апреле прошлого года компания "Астана Моторс" подписала меморандум о сотрудничестве с Motrex Co Ltd. – глобальным поставщиком оборудования и решений в области технологий для таких отраслей как энергетика, транспортная и автомобильная промышленность. Тогда "Астана Моторс" получила право производить на территории страны мультимедийные устройства по технологии южнокорейского партнера.

Техническое открытие завода состоялось в сентябре 2024 года, а первая партия электронного аудио- и видеооборудования уже передана на завод Hyundai Trans Kazakhstan для установки на автомобили моделей Tucson и Elantra.

Уверенность в том, что запуск завода – это ценный вклад в укрепление сотрудничества двух стран, которое станет поворотным в автомобильной отрасли Казахстана, выразил Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

"Мультимедийные системы – это высокоточное производство, требующее компетенций первоклассных специалистов в области цифровых технологий, в инженерном деле. Наша ключевая цель – создание цикла производства с высокой долей локализации. И мы будем максимально использовать отечественные сырье и комплектующие. Именно поэтому Kazakhstan Mobility Engineering имеет важное значение для страны", - отметил Шарлапаев в своем выступлении.

Важность локального производства отметил и CEO компании Ким Джун Сон.

"Для нас большая честь присутствовать на церемонии открытия завода в Казахстане, который олицетворяет прочное партнерство между "Астана Моторс" и компанией Motrex. Наша цель – тесное сотрудничество с нашими партнерами для увеличения местного производства компонентов, лидерство в сборке мультимедийных устройств. Партнерство позволит нам быстро реагировать на местные потребности, создаст рабочие места и поддержит экономический рост Казахстана", - подчеркнул господин Ким.

Сегодня также состоялось еще одно значимое событие для завода Kazakhstan Mobility Engineering. Компания "Астана Моторс" подписала меморандум с южнокорейским производителем Sanico Electronics. В рамках соглашения, казахстанская сторона получает право на производство материнских плат и корпусов для мультимедийных систем с использованием технологий SMT и PRESS . В перспективе сотрудничество позволит еще больше углубить локализацию по производству автокомпонентов в стране и будет способствовать дальнейшему повышению квалификации казахстанских инженерных и технических кадров.

О том, что запуск предприятия и сотрудничество с корейским партнером является важным шагом не только для компании "Астана Моторс", но и для всей автомобильной отрасли, высказался CEO компании Бекнур Несипбаев.

"Я хотел бы поблагодарить нашего партнера господина Кима за доверие к нашей стране и нашей компании, и я уверен, что это только начало совместной работы. Также хочу поблагодарить Министерство промышленности Республики Казахстан и лично Министра Каната Шарлапаева за поддержку автомобильной отрасли Казахстана. Выражаем особую благодарность акимату г.Алматы за активное содействие в развитии наших проектов. Мы гордимся тем, что компания "Астана Моторс" является частью истории становления казахстанского автопрома и рады внести в него свой посильный вклад", - отметил Несипбаев.

Он также напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем обращении к народу Казахстана подчеркнул, что рост автомобильной промышленности является одним из ключевых направлений промышленной политики Казахстана и необходимо всеми совместными усилиями развивать локализацию и ее углубление. По его словам, компания

"Астана Моторс", понимая всю ответственность и причастность к данному направлению, обязуется увеличить локализацию автомобильного производства.

Завод Kazakhstan Mobility Engineering является частью строящегося технопарка Astana Motors Engineering по производству автокомпонентов, расположившегося в Индустриальной зоне г.Алматы на площади 100 тыс. кв. Инвестиции в строительство производственного комплекса составили порядка 15,5 млрд тенге. После завершения строительства на территории

технопарка откроются еще два предприятия: завод по производству автомобильных сидений, завод по производству резиновых и пластиковых изделий для автомобилей, а также логистический хаб. Запуск предприятия по производству автомобильных сидений запланирован на IV квартал 2024 года.

Техническая производственная мощность всего технопарка запланирована на уровне 100 тыс. комплектов в год. Ожидается, что на территории кластера будут работать более 90 специалистов, а штат сотрудников всего производственного комплекса составит порядка 400 чел. После запуска продукция технопарка будет поставляться на завод Hyundai Trans Kazakhstan и другие автомобильные заводы Казахстана.