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Завесу за 700 миллионов тенге строят власти Павлодара, чтобы защитить население от ртути
Первую "стену в грунте" построили 18 лет назад. В этом году начали создавать новый участок, закольцовывая защиту, чтобы исключить любой риск попадания ртути в источники, которые использует в ближайшем населённом пункте.
Проверяют человеческие волосы на ртуть и строят стену за 700 миллионов тенге. Так в Павлодарской области защищаются от влияния крупнейшего ртутного накопления, передаёт BaigeNews.kz.
В Северной промышленной зоне Павлодара сейчас строят так называемую "стену в грунте". Это метод создания противофильтрационной завесы, уходящей на 10 и более метров вглубь земли. Специальный экскаватор выкапывает траншею, которая заполняется глиной и специальным тиксотропным раствором. Ее предназначение – исключить прорыв загрязнённых ртутью вод к трансграничной реке Иртыш и прибрежному селу Павлодарское, если такой риск возникнет. Ведь село и река расположены в нескольких километрах от крупнейшего в стране техногенного очага, оставшегося на территории бывшего завода "Химпром".
Справка: основной деятельностью ПО "Химпром" было производство каустической соды и хлора с использованием ртути. Выпускали продукцию с 1975 по 1993 год, при этом эксплуатировались 82 электролизёра. За 28 лет безвозвратные потери ртути составили около 1350 тонн, и эти цифры приблизительные. После закрытия вредного производства установили несколько очагов загрязнения: полигон захоронения ртутьсодержащих отходов и грунтов, бывшие цех электролиза и пруды-накопители, водоем сточных вод, "язык" загрязненных подводных вод. Тогда перед казахстанскими властями встал вопрос защиты населения и экологии региона. Взволновала проблема и мировую просвещеённую общественность. И вопрос этот актуален до сих пор, ведь способа извлечения ртути из природных объектов нет.
"Поскольку эффективного метода извлечения ртути из этих очагов нет, применяется сдерживающая стратегия. Реабилитация комплексная, началась в конце 90-ых годов прошлого столетия, включает в себя целый ряд мероприятий. Часть отходов "заперли" в могильниках. А первую "стену в грунте" построили 18 лет назад, в самый острый период, и она доказала свою надежность. В этом году начали создавать новый участок, закольцовывая защиту, чтобы исключить любой риск попадания ртути в источники, которые использует в ближайшем населенном пункте и в трансграничный водоем, связывающий нас с Российской Федерацией. Этот проект стротельства двухгодичный, областному бюджету он обходится примерно в 700 миллионов тенге", – говорит представитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Ансар Алешов.
Как рассказали в подрядной организации, по проекту завеса сохранит прочность 240 лет.
"Но на самом деле, в Павлодарской области, где нет на нее физического воздействия, землетрясения, например, она будет вечной. Потому что невероятно надежная. Через бетон ртуть проникнет, а через глину – нет", – уточнил заместитель директора подрядной компании Даулет Сардаров.
Оправдали себя и другие инженерные решения, например, дренажные канавы для отвода атмосферных осадков в озеро-накопитель Былкылдак. Несмотря на все меры защиты территорию постоянно мониторят. Для этого делают анализ подземных вод, почвы, воздуха, речной воды на наличие ртути. Мониторинг ведется с 2005 года, число замеров в год достигло 240.
"Мы наращиваем объёмы исследований. Несколько лет назад начали отбор проб из организмов рыб, птиц. Берем на анализ волосы сотрудников предприятия, которое работает на части территории бывшего химического предприятия. Превышение нормы наблюдается, непосредственно на очагах", – отметила главный специалист отдела реализации природоохранных программ управления Гульдана Нурпеис.
По ее словам, о влиянии источника на Иртыш беспокоятся и россияне. В связи с этим проводятся совместные исследования состояния воды. Превышений ртути в реке не выявлялись.
Продолжением комплексной работы является создание электронной базы с доступом к данным и результатам отборов, так называемой GIS – карты. Как пояснили представители профильного госоргана, мероприятия организуются согласно Концепции по реабилитации объектов демеркуризации и ртутного загрязнения, разработанной в 2016 году. В ее создании участвовали отечественные и зарубежные эксперты. В нее включены краткосрочные и долгосрочные задачи сдерживающего характера. Документ корректируется, однако и сейчас он не может ответить на вопрос – как все-таки раз и навсегда избавиться от опасного исторического багажа? Ученые предлагают различные варианты. В 2023 году планируется разработка технико-экономического обоснования для двух основных очагов загрязнения (полигон отходов и бывший цех электролиза химпрома), которое позволит определить технологию изъятия. Но так как полная реабилитация очагов ртутного загрязнения требует огромных финансовых затрат, предлагается экономичная стратегия снижения рисков за счет изоляции источников.
Отметим, что мероприятия давно проводятся за счет областного бюджета, в том числе, сегодняшнее строительство "стены в грунте". Проблема, за которой когда-то наблюдал весь мир, стала как бы внутренним делом одного региона. Между тем, побывавший в Павлодарской области президент Касым-Жомарт Токаев напомнил о ней.
"Застарелая проблема – озеро-накопитель Былкылдак, на дне которого сосредоточено огромное количество промышленной ртути. Сейчас реализуется комплекс мероприятий по локализации загрязнения территории водоема. Считаю, что необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы", – сказал президент.
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