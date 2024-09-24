Завершить ремонт и строительство гидротехнических сооружений поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил завершить ремонт и строительство гидротехнических сооружений, передает BaigeNews.kz.

"Наша цель - эффективно противостоять природным стихиям и катаклизмам с наименьшим ущербом. В этой связи хочу обратить внимание на следующее. Акиматам регионов и заинтересованным госорганам обеспечить полное завершение восстановления инженерной и транспортной инфраструктуры, социальных объектов. Министерству водных ресурсов совместно с акимами областей завершить в установленные сроки ремонт и строительство гидротехнических сооружений", - сказал Бектенов.

Он также поручил министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах. Министерства чрезвычайных ситуаций и экологии до 20 января 2025 года должны обеспечить наполнение необходимыми данными этой системы.

Олжас Бектенов также поручил министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить координацию центральных и местных исполнительных органов по предупреждению паводковой ситуации следующего года. Акимам регионов необходимо обеспечить заблаговременное и качественное исполнение Плана противопаводковых мероприятий, подчеркнул Бектенов.