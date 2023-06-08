Завершить ремонт Экибастузской ТЭЦ до начала отопительного сезона гарантировал Скляр

Фото: gov.kz

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр гарантировал завершение ремонтных работ на Экибастузской ТЭЦ до начала следующего отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

"Я хочу ответственно заявить, что к началу отопительного сезона все работы будут завершены. Все ходы будут отремонтированы на ТЭЦ, в том числе и тепловые сети. Соответствующие средства выделены. Работы активно ведутся. От себя лично могу дать твёрдую гарантию, так как я сам в декабре семь дней там находился, и в суть вопроса полностью погружен", - заявил Роман Скляр.

Вице-премьер также отметил о ходе строительства новой дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска.

"Но как вы знаете, в прошлом году в Петропавловске, когда обрушилась одна труба, провели работы по реконструкции ТЭЦ на сумму порядка 17 миллиардов тенге. Отопительный сезон прошёл как никогда ровно и лучше, чем в предыдущие годы. Но предшествовало этому работа акимата города и области. Подготовили абсолютно все жилые многоэтажные дома, социальные объекты", - сказал Скляр.

По его словам, тоже самое происходит сейчас в Экибастузе.

"В каждой многоэтажке, чтобы получить качественный теплоноситель, должны подготовить внутренние системы качественно. Потому что многие дома десятилетиями нормально не готовили к зиме", - сказал вице-премьер.

Напомним, с 28 ноября по 8 декабря 2022 года в связи с аварией на Экибастузской ТЭЦ и тепловых сетях в городе горняков объявили ЧС техногенного характера.