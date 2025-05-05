Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил завершить инвентаризацию предприятий, которые работают без современных экологических фильтров и технологий утилизации, передает BaigeNews.kz.

"Поручаю Министерству экологии совместно с министерствами промышленности и энергетики завершить в текущем году инвентаризацию таких предприятий с последующим принятием специального плана их модернизации и внедрения зеленных технологий", - сказал Бектенов.

Глава кабмина также выразил обеспокоенность внеплановыми остановками на заводе по производству полипропилена и затягиваниями этапов реализации проектов по выпуску полиэтилена и бутадиена.

Здесь требуется неукоснительное соблюдение сроков, минимизация рисков простоев и повышение управленческой дисциплины, считает Бектенов.

"Поручаю Фонду "Самрук-Казына" до 15 июня текущего года представить четкий график устранения причин простоя завода KPI и обновленный план-график с указанием этапов и сроков завершения завода Silleno. Также поручаю до 1 августа текущего года принять окончательное решение по проекту Бутадиен", - сказал Бектенов.

Помимо этого, премьер-министр отметил, что на совещании с представителями нефтегазового бизнеса поднимался вопрос разработки самостоятельного Закона о нефтегазохимической отрасли. В связи с этим он поручил министерствам энергетики, промышленности, национальной экономики и юстиции до 1 сентября внести в аппарат правительства проект соответствующего закона.

Также Бектенов поручил Министерству национальной экономики совместно с министерствами энергетики и промышленности до 1 июля разарботать предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов.

Отметил премьер-министр, что минпромышленности нужно создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья.