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akorda.kz Сегодня, 21:51
201
Сегодня, 21:51
201
Фото: akorda.kz

Завершился визит Токаева в Турцию

Завершился рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Пресс-служба главы государства делится кадрами из аэропорта Анкары.

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#Акорда #Касым-Жомарт Токаев #визит #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:51
201
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