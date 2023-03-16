- Доход от пенсионных накоплений: в ЕНПФ заявили, что поводов для паники нет 22:39 92
- Алматинцев просят воздержаться от поездок в направлении Ташкента 22:12 193
- Завершился визит Токаева в Турцию 21:51 201
- Мясные кости, булавки, батарейки: чем опасны неожиданные находки детских эндоскопистов 21:45 213
- Экология в Темиртау, зарплаты учителей и жизнь на селе - о чём спорят кандидаты в мажилис на теледебатах 21:25 340
- Автопробег провела партия "Ак жол" в городах Казахстана 21:12 367
- Пропускную способность пунктов на границе с КНР увеличили на 40 процентов 20:55 306
- Первый раунд: о чём говорят представители партий на теледебатах 20:37 466
- Кто-то рисует карандашом, кто-то на компьютере - интервью с диджитал-художником 20:33 334
- Миссия наблюдателей СНГ проверила избирательные участки на наличие пандусов 20:10 356
- Предвыборные теледебаты стартовали на телеканале "Хабар" в Казахстане 20:00 391
- Выборы обеспечивают переход к новой модели государственно-политического устройства – Карин 19:49 498
- Стену для защиты павлодарцев от ртути достроят до конца 2023 года 19:30 420
- Высокий профессионализм и хорошее оснащение - наблюдатели о подготовке ЦИК РК к выборам в мажилис 19:22 379
- Мы не нашли нарушений - Миссия наблюдателей СНГ о предвыборной гонке в Казахстане 19:03 536
- В три раза увеличилась торговля Казахстана со странами тюркских государств 18:50 385
- В Комитете госдоходов прокомментировали ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников 18:32 417
- Токаев назвал землетрясение в Турции трагедией всех тюркских народов 18:24 472
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 18:20 568
- Казахстан всегда оказывает помощь государствам, пострадавшим от стихийных бедствий - Токаев 18:11 436
- Жуткая находка: три трупа обнаружили в ВКО 17:12 786
- Заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств состоялось в Анкаре 17:06 441
- Миллионные штрафы казахстанским предпринимателям прокомментировали в Wildberries 16:24 424
- Турция входит в пятёрку ведущих торговых партнёров Казахстана - Токаев 16:12 488
- Самовыдвиженец Шолпан Бертисбаева обсудила проблемы ЖКХ с жителями Алматы 16:04 518
- Более тысячи продуктовых корзин раздадут нуждающимся в Астане к Наурызу 15:56 414
- Эрдоган встретил Токаева в резиденции "Кулие" 15:17 399
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 15:11 749
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 15:03 1426
- В Казахстане появится список иноагентов? Глава Минфина сбежал от вопроса 14:15 602
- В Казахстане будут публиковать списки получающих иностранное финансирование 13:48 448
- Брал взятки талонами на бензин - в СКО осудили предприимчивого ревизора 13:35 574
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 13:32 537
- Послание 2022: какие поручения Президента были исполнены за год 13:23 387
- Дополнительные 800 миллиардов тенге возьмёт правительство из Нацфонда 13:10 635
- В Нацбанке объяснили резкое ослабление тенге 12:50 424
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 12:50 463
- Теледебаты казахстанских партий покажут на канале "Хабар" 16 марта 12:42 495
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 12:23 616
- Назван размер средней зарплаты в Казахстане 12:16 437
- Автостраховку добавили в цифровые документы казахстанцев 12:10 493
- Объявление о проведении публичных слушаний 11:47 322
- Беспрецедентные преобразования менее чем за год — Ерлан Карин о послании президента 11:40 597
- Расходы республиканского бюджета увеличились на 2,2 триллиона тенге 11:39 770
- Тенге стремительно падает: сколько сейчас стоит доллар в обменниках 11:25 488
- Иностранцам запретили владеть сельхозземлями в Казахстане 11:03 434
- В Казахстане отменили налог за ввоз 100-летних картин из-за границы 10:51 629
- Астана-Баку: количество рейсов между городами увеличивается 10:42 518
- Аэропорт Астаны стал лучшим в Центральной Азии и СНГ 10:07 608
- Более 46 тысяч казахстанцев получили выплаты из фонда соцстрахования 09:51 402
- Газ по завышенным ценам продавал "КазТрансГаз Аймак" туркестанским предпринимателям 09:41 470
- "Қазақстан халқына" оснастил региональные больницы оборудованием для выявления слепоты недоношенных 09:12 452
- Столичный суд обязал казахстанца отдать ребёнка матери, проживающей в другой стране 08:50 518
- Космическая мода: разработчики представили новый скафандр для полёта на Луну 08:30 411
- Десятки владельцев залоговых авто обманули мошенники в Казахстане 07:50 492
- "Намеренно создавали конфликтные ситуации": преступная группа задержана в Кызылорде 07:32 595
- Из-за паводков вертолёт задействовали для перевозки трупа мужчины в ЗКО 06:31 469
- Жертвами схода селей в Турции стали не менее 13 человек 05:43 622
- Суд Астаны наказал женщину за избиение дочери 04:18 822
- Изменены границы ряда сёл ВКО 03:53 4845
- На лодках вывозят граждан с затопленных улиц на западе Казахстана 02:22 569
- Подросток из Астаны сообщил о бомбах в школах Кокшетау 01:10 810
- Токаев прибыл в Анкару 00:08 699
- В Казахстане отменили СНТ 15.03.2023 921
- Иностранное авто с неоплаченными штрафами почти на миллион тенге выявили в Атырау 15.03.2023 664
- Многомиллионные штрафы выставил Wildberries казахстанцам из-за переименования Астаны 15.03.2023 918
- Шавкату Рахмонову помогут с финансами для подготовки к поединкам 15.03.2023 645
- "В наши роддома хотят вернуться" - медики ВКО изменили подход к родовспоможению 15.03.2023 850
- Коммунальщик развеселил казахстанцев песней о паводке 15.03.2023 649
- Штаб демпартии "Ак жол" провёл акцию "Дойти до каждого" в Астане 15.03.2023 242
- Талые воды повредили участок дороги в Жетысуской области 15.03.2023 628
- Баннер с вёдрами подарили на юбилей ректору студенты КазНУИ 15.03.2023 1099
- Как не стать жертвой финансовой пирамиды и интернет-мошенничества в Казахстане 15.03.2023 1276
- Цена нефти марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель 15.03.2023 595
- "Женское крыло" террористической организации Хизбут Тахрир выявили в Кыргызстане 15.03.2023 663
- За "бесплатный" массаж - миллионный кредит: пенсионеры в СКО жалуются на финмошенничество 15.03.2023 880
- Рыси попали в фотоловушку в Туркестанской области 15.03.2023 634
- Сотрудника мечети ранили ножом в Астане 15.03.2023 900
- Зарабатывали по 2 млн тенге в день: задержаны топ-менеджеры сайта Kyzdar.Net 15.03.2023 1120
- Продажи новых автомобилей в Казахстане в феврале выросли на 69% — АКАБ 15.03.2023 736
Сегодня, 21:51
201
201Фото: akorda.kz
Завершился визит Токаева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Пресс-служба главы государства делится кадрами из аэропорта Анкары.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 15:11 740
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 15:03 1346
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 13:32 526
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 12:23 602
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 673
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 1731
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 653
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 5520
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 2872
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1333
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 17878
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 3585
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 2638
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 1608
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 2488
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 19967
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2340
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 1747
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1536
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 1727
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 5787
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10310
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1993
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3213
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2403
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 14739
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 2214
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1966
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1780
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 4819
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2171
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3754
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 3457
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 5654
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 10584
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2234
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3100
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 35598
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2180
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2535
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3142
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2415
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5535
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3424
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3100
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 6662
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3540
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2647
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2814
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 13242
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2823
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 12539
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15821
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3141
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 4553
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2156
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8089
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17389
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26386
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4452
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3256
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4528
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2834
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3169
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 43637
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2844
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 4674
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6431
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11975
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 4008
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 28213
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4788
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4980
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 3599
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5951
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39755
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 4695
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 3002
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 4377
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 4232
-
- Завершился визит Токаева в Турцию 21:51 142
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 18:20 560
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 12:50 456
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 520
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1111
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 625
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 940
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 994
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 977
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1084
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 5903
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1224
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1282
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1298
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1466
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1260
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 1983
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1433
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1486
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2167
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1814
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 1648
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2367
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2271
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2173
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1944
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2813
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3111
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2696
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 3579
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3356
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2811
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3004
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3539
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2826
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 3568
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3704
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3616
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4175
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3095
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3422
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3545
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3994
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3837
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4417
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4106
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3754
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3466
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3581
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3964
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4446
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4546
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4666
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4457
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4896
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5178
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4334
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4807
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4253
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3959
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4267
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4275
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4495
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5013
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4993
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4015
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5807
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4541
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5031
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4519
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4915
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5044
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4820
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4319
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 4081
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4806
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4788
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4531
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4565
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 5382