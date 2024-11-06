Завершился визит Касым-Жомарта Токаева во Францию
Сегодня, 08:03
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Сегодня, 08:03Сегодня, 08:03
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В парижском аэропорту Орли состоялась официальная церемония проводов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
На летном поле был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Казахстана и Франции.
Главу нашего государства проводили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.
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