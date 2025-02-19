Завершился визит Касым-Жомарта Токаева в Иорданию
Сегодня, 21:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:18Сегодня, 21:18
133Фото: akorda.kz
Завершился официальный визит президента Казахстана в Иорданское Хашимитское Королевство. В международном аэропорту имени Королевы Алии Касым-Жомарта Токаева проводил Принц Али бен аль-Хусейн, передаёт BaigeNews.kz.
Самое читаемое
- 16 сотрудников наказали за праздник для задержанных в ИВС в Алматинской области
- ИИ показал Астану после апокалипсиса
- Елена Рыбакина успешно стартовала на "тысячнике" в Дубае
- Охотника за "тойбастарами" и казы задержали в Жамбылской области
- Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа