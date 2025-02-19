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Завершился визит Касым-Жомарта Токаева в Иорданию

Сегодня, 21:18
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: akorda.kz

Завершился официальный визит президента Казахстана в Иорданское Хашимитское Королевство. В международном аэропорту имени Королевы Алии Касым-Жомарта Токаева проводил Принц Али бен аль-Хусейн, передаёт BaigeNews.kz.

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