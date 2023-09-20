Завершился рабочий визит президента Казахстана в Нью-Йорк
Сегодня, 08:30
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Сегодня, 08:30Сегодня, 08:30
385Фото: un.org
Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе визита глава государства выступил с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в саммите "Центральная Азия – США", провёл встречи с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.
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