  • 19 Ноября, 22:59
  • BAIGENEWS

Завершился официальный визит президента Казахстана в Сербию

Сегодня, 21:23
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: akorda.kz

Завершился официальный визит главы государства в Сербию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В аэропорту Белграда Касым-Жомарта Токаева проводил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

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