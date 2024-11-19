Завершился официальный визит президента Казахстана в Сербию
Сегодня, 21:23
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Сегодня, 21:23Сегодня, 21:23
143Фото: akorda.kz
Завершился официальный визит главы государства в Сербию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В аэропорту Белграда Касым-Жомарта Токаева проводил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.
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