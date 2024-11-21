Завершился государственный визит Президента Казахстана в Венгрию

В аэропорту Будапешта Главу государства Касым-Жомарта Токаева лично проводил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе визита состоялись переговоры в узком и расширенном форматах, по итогам которых было подписано Совместное заявление и ряд межправительственных документов.