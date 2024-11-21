Завершился государственный визит Президента Казахстана в Венгрию
Сегодня, 03:18
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Сегодня, 03:18Сегодня, 03:18
76Фото: akorda.kz
В аэропорту Будапешта Главу государства Касым-Жомарта Токаева лично проводил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе визита состоялись переговоры в узком и расширенном форматах, по итогам которых было подписано Совместное заявление и ряд межправительственных документов.
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