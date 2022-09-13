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Завершился 40-дневный инфомарафон "Ауыл Аманаты" партии AMANAT
Мобильные группы охватили 250 тысяч человек в 425 селах.
Завершился масштабный информационный марафон по проекту "Ауыл аманаты", который партия AMANAT реализует совместно с правительством. Главная цель – помочь жителям сёл увеличить доходы и повысить уровень благосостояния, передаёт BaigeNews.kz.
В Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что сельская кооперация открывает большие перспективы для развития аграрной сферы.
"Реализован соответствующий пилотный проект. Урожайность в сельхозкооперативах, участвовавших в нём, увеличилась в два раза, а прирост поголовья – почти на четверть. Данный успешный опыт нужно поэтапно масштабировать по всей стране с учётом специфики регионов", – подчеркнул Президент.
По словам руководителя секретариата проектного офиса "Ауыл Аманаты" Нуркена Шарбиева, решение проблемы увеличения доходов жителей страны является одним из основных приоритетов для партии AMANAT.
"На селе проживает 7,7 миллиона человек – это 41 процент от общей численности населения страны. По данным прошлого года, разница между денежными доходами населения в сельской и городской местности составляет 38 процентов. Мы стремимся помочь жителям сёл увеличить доходы, уровень благосостояния и качество жизни. Чтобы разъяснить цели и задачи проекта, мы провели полномасштабный 40-дневный информационный марафон. Наши тренеры в составе мобильных групп с 28 июля по 10 сентября провели встречи в 425 селах и сельских округах 179 районов республики с охватом 250 тысяч граждан", – сказал он.
Многодетная мать из села Новопокровка Восточно-Казахстанской области Мушахира Тулебаева возлагает на проект большие надежды.
"У меня тепличное хозяйство, выращиваем огурцы, помидоры и другое влаголюбивые растения. Но в этом году было сухо, дождя нет. Мы поливаем огород питьевой водой. Когда её набираем, то у людей в селе перестает идти вода, иной раз нам даже нечего пить, так как теплицы нужно поддерживать постоянно. В прошлом году я выиграла грант в 520 тысяч тенге и на эти деньги для полива купила ленту капельного орошения. Позже я получила ещё грант, появилась идея открыть мини-консервированный цех, создала бизнес-план специально, но здесь уже появляются другие вопросы – не знаешь куда идти, у кого что спрашивать. Благодаря проекту "Ауыл аманаты", думаю, смогу развиваться дальше", – говорит она.
Как отмечают партийцы, положительный опыт Жамбылской области, где программа повышения доходов реализуется с 2019 года, должен убедить сельчан принять участие в проекте.
Региону выделено 7,2 миллиарда тенге из республиканского бюджета, к участию отобраны 11 сельских округов. В результате количество получателей адресной социальной помощи сократилось в три раза, среднемесячный доход в данных сёлах увеличился в 1,7 раза, количество безработных уменьшилось на 36 процентво, просрочки по микрокредитам свыше 60-ти дней отсутствуют.
"Программа нацелена на то, чтобы люди вышли на траекторию устойчивого дохода. Мы помогаем сельчанам определить специализацию, скажем не везде можно выращивать свеклу или пасти крупный рогатый скот. В Жамбылском регионе около 68 процентов людей вышли из категории получателей адресной социальной помощи. Тут выбор такой – мне дальше продолжать получать АСП или посредством этой программы начать зарабатывать. И зарабатывать намного больше", – отметил секретарь партии Эльдар Жумагазиев.
Определиться со специализацией помогут акимы сельских округов. Для этого Академия политического менеджмента партии AMANAT провела особые курсы для акимов сел, сельских округов и исполнительных секретарей территориальных филиалов AMANAT. Обучение по развитию компетенций в сфере повышения экономической активности населения прошли 2 346 человек.
"Были тренинги по организации кооперативов и построению цепочек сбыта. Мы объясняли, что люди смогут работать как в одиночку, так и объединяться в сельхозкооперативы. Это позволит снизить затраты. Например, корма можно будет покупать по более дешёвым ценам – на 40-50 процентов ниже рыночной стоимости. Такие же низкие ставки будут при пользовании спецтехникой для вспашки участков, вывоза мусора. Кооперативы легко смогут получить технику в лизинг. Акиматы областей обеспечат участие в кооперативах профессиональных агрономов, ветеринаров, механизаторов и зоотехников", – говорит заместитель руководителя секретариата проектного офиса Акмарал Бекмурзаева.
Аким сельского округа Актау района Таскала Западно-Казахстанской области Нурсеит Белгин уже применил полученные знания на практике.
"Мы оценили потенциал нашего округа, какое производство можем запустить. В результате один из жителей на собственные средства начал строительство цеха чистой питьевой воды. После завершения работ он планирует обеспечивать жителей области и ближнего зарубежья чистой питьевой водой премиум-класса. Место производства зарегистрировано в селе Актау. Таким образом, увеличится налоговая база села. 10 человек будут обеспечены постоянной работой", – сказал он.
Напомним, в соответствии с поручением Главы государства в апреле этого года утверждена "Программа повышения доходов населения до 2025 года". Жители сёл могут претендовать на получение льготных займов под 2,5 процента годовых, помощь при создании кооперативов и оформлении техники в лизинг. В рамках данной программы партией совместно с правительством реализуется проект "Ауыл аманаты".
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